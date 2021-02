Barcelona goleia o Alavés pelo Espanhol em partida genial de Messi

O Barcelona recebeu, neste sábado, o Alavés em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com dois de Lionel Messi, dois de Francisco Trincão e um de Firpo, o Barça aplicou uma goleada de 5 a 1 em seu adversário, que ainda descontou com Rioja.

GOL DOS JOVENS​O primeiro gol do Barcelona saiu da participação de dois jogadores jovens que estão com o nome do futuro da equipe. Ilaix Moriba recebeu na área, e livre, poderia finalizar mas, com calma, passou para Francisco Trincão, que marcou para o Barça.

MESSI FAZ O SEU​Mais uma vez, Sergio Busquets começou a jogada, mas desta vez, o espanhol encontrou Messi pelo lado direito. O craque argentino cortou para dentro, e mesmo longe do gol, chutou com força, e viu a bola bater nas duas traves até entrar.

ALAVÉS DIMINUIEstreante, o jovem espanhol Ilaix Moriba vivia um alto momento após a assistência, mas foi o responsável pela falha que gerou o gol do Alavés. Moriba passou errado, e a bola foi para Luis Rioja, do Alavés, que avançou e diminuiu para a sua equipe.

TRINCÃO AMPLIAEm outra jogada criada em troca de passes no meio de campo, Riqui Puig achou uma grande enfiada de bola para Messi, que tentou driblar o goleiro do Alavés, mas falhou. A bola sobrou para Francisco Trincão, que marcou mais uma vez.

GENIALIDADELogo após o gol de Trincão, o Barcelona forçou o erro do Alavés na saída de bola, e criou uma jogada até Messi, que cortou para dentro mais uma vez, e mesmo longe da meta, decidiu finalizar. Em chute típico do craque que é, o gênio acertou na gaveta. Em sequência, Messi achou um passe genial para Griezmann, que deu a assistência para o gol de Firpo.

SEQUÊNCIAO Barcelona entra em campo nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Paris Saint-Germain pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. O Alavés, por sua vez, enfrenta a Real Sociedad no próximo domingo, às 12:15h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.