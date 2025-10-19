Barcelona estende acordo com Spotify e receberá R$ 3 bilhões pelo máster e naming right Estadão Conteúdo 19.10.25 20h03 O Barcelona anunciou nesta semana a extensão de seu acordo com o Spotify, plataforma de streaming de músicas, pelo patrocínio máster do uniforme e naming right do Camp Nou, que ainda será reinaugurado pelo clube. A parceria deve render até 480 milhões de euros (R$ 3,02 bilhões, na cotação atual) aos catalães. O acordo foi oficializado na última sexta-feira, após vitória do Barcelona sobre o Girona, por 2 a 1, em La Liga (Campeonato Espanhol). Com a renovação do vínculo, o patrocínio máster do Spotify se estenderá até 2030, enquanto o naming right do renovado Camp Nou será válido até 2034. De acordo com o Mundo Deportivo, a exposição da marca no espaço central do uniforme, nas equipes masculina e feminina, renderá 300 milhões de euros (R$ 1,89 bilhão) ao Barcelona até 2030. Pelo naming right, o Spotify irá desembolsar outros 180 milhões de euros (R$ 1,13 bilhão) até 2034. Para efeito de comparação, o Flamengo, que tem o maior acordo pelo patrocínio máster do futebol brasileiro, receberá cerca de R$ 900 milhões anuais da Betano até dezembro de 2028. Em relação aos naming rights, o acordo que mais se equipara ao do Campo Nou é o da Arena Mercado Livre Pacaembu, com R$ 1 bilhão por 30 anos de contrato. O Spotify irá arcar com 20 milhões de euros anuais (R$ 125 milhões) para ter sua marca exposta no Camp Nou assim que o estádio for reinaugurado. A previsão inicial era de que ele estaria à disposição do clube a partir desta temporada, mas ainda não ocorreu a liberação da autoridades competentes para o retorno da torcida às arquibancadas. O Barcelona trabalha para obter o alvará necessário para comportar até 45 mil torcedores, que poderiam acompanhar a equipe já neste ano. Atuando no Estádio Olímpico Lluís Companys, a equipe chegou aos 22 pontos, mas continua na segunda colocação do Campeonato Espanhol após o Real Madrid fazer 1 a 0 no Getafe e subir a 24. Na próxima semana, líder e vice-líder se enfrentam no Santiago Bernabéu, em duelo que vale a ponta da tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futbol Barcelona Spotify COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) 19.10.25 10h46