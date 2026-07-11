Barboza, ex-Botafogo, participa de primeira atividade com elenco em jogo-treino do Palmeiras Estadão Conteúdo 11.07.26 16h52 Contratado em maio para reforçar o sistema defensivo palmeirense, o zagueiro Alexander Barboza, ex-Botafogo, foi a grande novidade da equipe que o técnico Abel Ferreira mandou a campo no jogo-treino realizado neste sábado, e que terminou com vitória de 3 a 1 sobre o Juventus, na Academia de futebol. Este foi o primeiro trabalho do agora defensor do Palmeiras nesta fase de preparação da equipe para a retomada das competições. O jogador havia ficado de fora dos outros três jogos-treinos que o clube disputou desde que foi integrado ao clube. Monitorado pelo Núcleo de Saúde e Performance, o atleta vinha passando por um controle de carga. A expectativa é que Barboza possa ficar à disposição do treinador português para enfrentar o Coritiba, no dia 22 de julho, na capital paranaense, no primeiro compromisso da equipe paulista após a pausa para a Copa do Mundo. Com a chegada do jogador argentino, o clube terá agora cinco nomes para o miolo de zaga no restante desta temporada. Além de Gustavo Gómez e Murilo, o técnico Abel Ferreira conta ainda com Benedetti e Bruno Fuchs. O compromisso deste sábado contou com quatro tempos de 35 minutos. O objetivo desse formato foi dar mais minutagem e ritmo de jogo aos atletas. Os gols da equipe palmeirense foram marcados por Heittor, Felipe Anderson e Larson. Este foi o quarto jogo-treino do Palmeiras nesta intertemporada. Depois de enfrentar Mauaense e Primavera e disputar uma partida entre atletas do próprio elenco, os jogadores palmeirenses ganham folga neste domingo e voltam a treinar na manhã desta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Barboza jogo-treino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Que horas é Noruega x Inglaterra? Jogo da Copa do Mundo pode ser adiado por causa do calor Partida das quartas de final está marcada para este sábado (11), às 18h, mas altas temperaturas em Miami colocam o horário em risco 11.07.26 14h58 Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 LUTO Quem era Jayden Adams? Saiba quem foi o jogador que morreu após a Copa do Mundo de 2026 Meia do Mamelodi Sundowns e da seleção sul-africana, ele havia conquistado a Liga dos Campeões da África nesta temporada 11.07.26 14h16 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15