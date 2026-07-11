Barboza, ex-Botafogo, participa de primeira atividade com elenco em jogo-treino do Palmeiras

Contratado em maio para reforçar o sistema defensivo palmeirense, o zagueiro Alexander Barboza, ex-Botafogo, foi a grande novidade da equipe que o técnico Abel Ferreira mandou a campo no jogo-treino realizado neste sábado, e que terminou com vitória de 3 a 1 sobre o Juventus, na Academia de futebol.

Este foi o primeiro trabalho do agora defensor do Palmeiras nesta fase de preparação da equipe para a retomada das competições. O jogador havia ficado de fora dos outros três jogos-treinos que o clube disputou desde que foi integrado ao clube.

Monitorado pelo Núcleo de Saúde e Performance, o atleta vinha passando por um controle de carga. A expectativa é que Barboza possa ficar à disposição do treinador português para enfrentar o Coritiba, no dia 22 de julho, na capital paranaense, no primeiro compromisso da equipe paulista após a pausa para a Copa do Mundo.

Com a chegada do jogador argentino, o clube terá agora cinco nomes para o miolo de zaga no restante desta temporada. Além de Gustavo Gómez e Murilo, o técnico Abel Ferreira conta ainda com Benedetti e Bruno Fuchs.

O compromisso deste sábado contou com quatro tempos de 35 minutos. O objetivo desse formato foi dar mais minutagem e ritmo de jogo aos atletas. Os gols da equipe palmeirense foram marcados por Heittor, Felipe Anderson e Larson.

Este foi o quarto jogo-treino do Palmeiras nesta intertemporada. Depois de enfrentar Mauaense e Primavera e disputar uma partida entre atletas do próprio elenco, os jogadores palmeirenses ganham folga neste domingo e voltam a treinar na manhã desta segunda-feira.