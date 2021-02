Barbieri critica VAR após derrota do Bragantino

O Bragantino fechou o fim de semana com um gosto amargo na boca. Após encarar o Inter de igual no Beira-Rio, um lance polêmico na etapa final decretou o revés do Massa Bruta diante do líder do Brasileirão.

Quando o confronto estava empatado, Patric cruzou e a bola pegou na barriga e depois no braço do lateral Weverton, fato que levou o VAR a entrar na história e auxiliar o árbitro a marcar o pênalti.

‘É um lance capital, que acaba tendo influência direta no jogo. É triste porque o VAR veio para melhorar, mas no dia de hoje deixou a desejar’, declarou.

Na conversa com a imprensa, o técnico Mauricio Barbieri mostrou irritação com a tomada de decisão da equipe de arbitragem.

Com 43 pontos, o Bragantino caiu na classificação e fecha a rodada do Brasileiro na 13ª colocação.