Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Balbuena e Villasanti passam por cirurgias e desfalcam o Grêmio por longo período

Estadão Conteúdo

O Grêmio confirmou nesta terça-feira que dois de seus jogadores passaram por cirurgias e terão longos períodos de recuperação. O zagueiro Fabián Balbuena e o volante Mathías Villasanti foram submetidos a procedimentos distintos após graves lesões sofridas recentemente.

Balbuena deixou o gramado ainda no primeiro tempo do empate diante do Ceará, quando sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito. O paraguaio foi operado com sucesso e deve ficar afastado por cerca de quatro meses. Dessa forma, o defensor só deve voltar a atuar oficialmente em 2026, já que o calendário da temporada se encaminha para a reta final.

Reforço contratado neste ano, Balbuena utilizou as redes sociais para agradecer o apoio recebido após a lesão. "Muito obrigado pelas mensagens e pelos bons desejos nesses dias. A cirurgia correu bem, agora é hora de me recuperar. Um grande abraço a todos", escreveu o zagueiro.

Em outro comunicado, o clube também informou a situação de Mathías Villasanti. O volante de 28 anos passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado a pedido do próprio atleta e considerado bem-sucedido.

Villasanti sofreu a lesão no dia 17 de agosto, na derrota para o Atlético-MG, na Arena MRV. O paraguaio caiu de mau jeito após disputa no meio de campo e precisou ser substituído imediatamente. A previsão inicial é de afastamento de pelo menos seis a oito meses, o que compromete não apenas sua temporada, mas também parte do calendário de 2026.

As baixas representam um duro golpe para o Mano Menezes, que tenta recolocar o Grêmio no caminho das vitórias. O time gaúcho é apenas o 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos. O próximo desafio é diante do Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Grêmio

Balbuena

Villasanti
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’

Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram

26.08.25 17h00

Futebol

Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário

Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona

26.08.25 12h50

Ainda há esperanças?

Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão

Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso

26.08.25 12h44

Futebol

Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC

Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP

26.08.25 11h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

25.08.25 12h41

Futebol

Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos

Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25)

26.08.25 8h53

Futebol

Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais

O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho

26.08.25 15h19

Futebol

UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B

Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4

26.08.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda