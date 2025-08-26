Balbuena e Villasanti passam por cirurgias e desfalcam o Grêmio por longo período Estadão Conteúdo 26.08.25 20h23 O Grêmio confirmou nesta terça-feira que dois de seus jogadores passaram por cirurgias e terão longos períodos de recuperação. O zagueiro Fabián Balbuena e o volante Mathías Villasanti foram submetidos a procedimentos distintos após graves lesões sofridas recentemente. Balbuena deixou o gramado ainda no primeiro tempo do empate diante do Ceará, quando sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito. O paraguaio foi operado com sucesso e deve ficar afastado por cerca de quatro meses. Dessa forma, o defensor só deve voltar a atuar oficialmente em 2026, já que o calendário da temporada se encaminha para a reta final. Reforço contratado neste ano, Balbuena utilizou as redes sociais para agradecer o apoio recebido após a lesão. "Muito obrigado pelas mensagens e pelos bons desejos nesses dias. A cirurgia correu bem, agora é hora de me recuperar. Um grande abraço a todos", escreveu o zagueiro. Em outro comunicado, o clube também informou a situação de Mathías Villasanti. O volante de 28 anos passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado a pedido do próprio atleta e considerado bem-sucedido. Villasanti sofreu a lesão no dia 17 de agosto, na derrota para o Atlético-MG, na Arena MRV. O paraguaio caiu de mau jeito após disputa no meio de campo e precisou ser substituído imediatamente. A previsão inicial é de afastamento de pelo menos seis a oito meses, o que compromete não apenas sua temporada, mas também parte do calendário de 2026. As baixas representam um duro golpe para o Mano Menezes, que tenta recolocar o Grêmio no caminho das vitórias. O time gaúcho é apenas o 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos. O próximo desafio é diante do Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Balbuena Villasanti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 Futebol Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP 26.08.25 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Futebol Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho 26.08.25 15h19 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02