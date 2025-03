Bahia supera retranca do Boston River e volta à fase de grupos da Libertadores após de 36 anos

O Bahia conquistou seu passaporte e voltará a disputar a Fase de Grupos da Libertadores depois de 36 anos. Depois de um 0 a 0 no Uruguai, no jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores, o time baiano superou a retranca do Boston River e se classificou com um triunfo por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Jean Lucas foi o autor do gol da classificação.

Na sua última participação, em 1989, o Bahia, chegou até as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Internacional. Com a vaga garantida, o Bahia agora aguarda o sorteio que será realizado pela Conmebol, que acontece na segunda-feira, em Luque, no Paraguai, sede da entidade.

O Bahia deu as cartas no começo da partida. Pressionando, por pouco não abriu o placar em voleio de Everton Ribeiro que a zaga do Boston tirou em cima da linha. Depois, o camisa 10 finalizou na área e Antúnez espalmou. Jean Lucas também teve sua chance e novamente o goleiro interveio.

O time uruguaio ficou na espera do contra-ataque e só levou perigo quando a zaga baiana cochilou e Guillermo assustou o goleiro Marcos Felipe. O time brasileiro tinha a posse e o volume ofensivo para inaugurar o marcador, mas sem criatividade para furar o bloqueio adversário. Na reta final, Lucho cabeceou e tirou tinta da trave. O time ainda teve a última chance com Ademir e Antúnez fez mais uma boa defesa.

O Bahia voltou do intervalo levando um susto. Dando espaço para o contra-ataque, Adamo apareceu livre na área, mas furou na hora de concluir. Logo depois, o susto deu lugar ao alívio. Aos 13 minutos, Juba cruzou na medida e Jean Lucas cabeceou para furar o bloqueio uruguaio e abrir o marcador. Logo depois, Everton Ribeiro chegou a marcar o segundo, mas o tento foi anulado, pois o árbitro marcou falta na origem da jogada.

Com a vantagem, o Bahia não se abdicou de jogar e não se acomodou com o resultado. O time de Rogério Ceni seguiu ofensivo e empilhando chances. Pulga acertou a rede, porém pelo lado de fora. Depois Lucho e Iago tiveram boas chances, mas pecaram nas finalizações. Na reta final, já administrando o placar, o Bahia trocou passes, não deu espaço para o contra-ataque e garantiu sua classificação para a fase de grupos da Libertadores.

O Bahia volta as suas atenções agora para o Campeonato Baiano, onde fará o BA-VI, contra o rival Vitória, no primeiro jogo da final, na Fonte Nova, no domingo, às 18h.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 BOSTON RIVER

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Lucho Rodríguez e Erick Pulga (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

BOSTON RIVER - Antúnez; Acosta, Martín González, Bortagaray e Fredy Martínez; Maurício Vera (Muñoa), Baltasar Barcia (Anello), Chiappini (Facundo Rodríguez) e Amado (Gastón Pérez); Guillermo López e Adamo (Alexander González). Técnico: Jádson Viera.

GOL - Jean Lucas, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilberto (Bahia); Maurício Vera e Bortagaray (Boston River).

ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI).

RENDA - R$ 1.082.877,00.

PÚBLICO - 40.457 torcedores.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).