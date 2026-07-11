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Ayrton Senna é reconhecido oficialmente como Herói da Pátria; entenda a homenagem

Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Senna conquistou os campeonatos mundiais de 1988, 1990 e 1991

Estadão Conteúdo
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Junto do sucesso, Ayrton Senna conviveu com polêmicas (Foto/Norio Koike)

Ayrton Senna foi oficialmente integrado ao Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A Lei nº 15.447/2026, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União, confirmou a homenagem. Seu nome será registrado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Senna conquistou os campeonatos mundiais de 1988, 1990 e 1991. Ele somou 41 vitórias em Grandes Prêmios ao longo de sua carreira. O brasileiro morreu em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, após um acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália.

A homenagem teve origem em um projeto de lei apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A proposta avançou no Congresso Nacional até ser aprovada e, posteriormente, sancionada pelo presidente da República.

O que é o Livro dos Heróis da Pátria?

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é um registro oficial. Ele reúne brasileiros reconhecidos por sua contribuição histórica ao país. O livro fica exposto no Panteão da Pátria, localizado na Praça dos Três Poderes, na capital federal.

Legado de Senna: Além das Pistas

Durante a tramitação da proposta, parlamentares destacaram que o legado de Ayrton Senna extrapola as pistas. Além das conquistas esportivas, foi lembrada a atuação do Instituto Ayrton Senna.

A organização foi criada após a morte do piloto. Ela desenvolve projetos voltados à educação de crianças e jovens em todo o país.

Reconhecimento do Instituto e homenagens anteriores

Após a oficialização da homenagem, o Instituto Ayrton Senna afirmou ter recebido o reconhecimento "com honra e profunda gratidão". O instituto ressaltou que a inscrição reforça a permanência do legado do ex-piloto para além do automobilismo.

Esta não é a primeira homenagem federal prestada ao tricampeão. Em 2023, Ayrton Senna já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro. Este reconhecimento foi concedido por meio de outra lei federal.

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