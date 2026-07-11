Ayrton Senna é reconhecido oficialmente como Herói da Pátria; entenda a homenagem Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Senna conquistou os campeonatos mundiais de 1988, 1990 e 1991 Estadão Conteúdo 11.07.26 13h06 Junto do sucesso, Ayrton Senna conviveu com polêmicas (Foto/Norio Koike) Ayrton Senna foi oficialmente integrado ao Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A Lei nº 15.447/2026, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União, confirmou a homenagem. Seu nome será registrado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Senna conquistou os campeonatos mundiais de 1988, 1990 e 1991. Ele somou 41 vitórias em Grandes Prêmios ao longo de sua carreira. O brasileiro morreu em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, após um acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália. A homenagem teve origem em um projeto de lei apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A proposta avançou no Congresso Nacional até ser aprovada e, posteriormente, sancionada pelo presidente da República. O que é o Livro dos Heróis da Pátria? O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é um registro oficial. Ele reúne brasileiros reconhecidos por sua contribuição histórica ao país. O livro fica exposto no Panteão da Pátria, localizado na Praça dos Três Poderes, na capital federal. Legado de Senna: Além das Pistas Durante a tramitação da proposta, parlamentares destacaram que o legado de Ayrton Senna extrapola as pistas. Além das conquistas esportivas, foi lembrada a atuação do Instituto Ayrton Senna. A organização foi criada após a morte do piloto. Ela desenvolve projetos voltados à educação de crianças e jovens em todo o país. Reconhecimento do Instituto e homenagens anteriores Após a oficialização da homenagem, o Instituto Ayrton Senna afirmou ter recebido o reconhecimento "com honra e profunda gratidão". O instituto ressaltou que a inscrição reforça a permanência do legado do ex-piloto para além do automobilismo. Esta não é a primeira homenagem federal prestada ao tricampeão. Em 2023, Ayrton Senna já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro. Este reconhecimento foi concedido por meio de outra lei federal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave F1 Formula 1 Ayrton Senna COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 Liga das Nações Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos 11.07.26 8h27 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55