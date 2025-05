Avaí x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (10/05) pelo Brasileirão

Avaí x Atlético-GO disputam hoje, sábado (10/05), a 7° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Avaí x Atlético-GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, no YouTube (Desimpedidos) e no Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Avaí vive bom momento na competição e ocupa a 5ª colocação, com 11 pontos, apenas um a menos que o Cuiabá, que fecha o G-4. A equipe catarinense busca a vitória em casa para entrar na zona de acesso à Série A.

O Atlético-GO chega embalado por uma sequência invicta de três partidas. Na rodada anterior, venceu o Novorizontino mesmo jogando com um a menos durante boa parte do jogo. Atualmente está na 12ª posição, com nove pontos, e tenta surpreender fora de casa para se aproximar do grupo dos quatro primeiros.

Avaí x Atlético-GO: prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, JP, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Cleber.

Atlético-GO: Anderson; Raí Ramos, Matheus Felipe, Alix Vinícius e Conrado; Rhaldney, William Maranhão e Luizão; Robert, Sandro Lima e William Pottker.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro – Série B (7ª rodada)

Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)

Data/Horário: 10 de maio de 2025, 16h