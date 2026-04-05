Atlético-MG faz 2 a 1 no Athletico e vence a segunda consecutiva no Brasileirão

O Atlético-MG fez um jogo segurou e venceu o Athletico-PR por 2 a 1 neste domingo, pela décima rodada do Brasileirão. Jogando em casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), o time mineiro, apesar de não construir muitas chances claras, controlou a partida e foi eficiente, fazendo 2 a 0 com Victor Hugo e Gustavo Scarpa. Já no fim, Julimar descontou, mas a reação parou por aí.

Esta foi a segunda vitória seguida do Atlético, que já tinha goleado a Chapecoense por 4 a 0 fora de casa. Com isso, soma 14 pontos, se aproximando do pelotão de cima. O Athletico, por outro lado, vinha de derrota para o Bahia, por 3 a 0, e perdeu mais uma, seguindo com 16 pontos.

O Atlético-MG abriu o placar logo na primeira boa chegada do jogo, aos cinco minutos. Cuello partiu em velocidade na esquerda e tocou para o meio. Hulk chutou da meia-lua, mas a bola bateu e voltou. Victor Hugo, ainda na meia-lua, finalizou e contou com desvio no caminho para vencer o goleiro Everson, que nada pôde fazer.

Apesar do início movimentado, o jogo não teve tantas oportunidades no primeiro tempo. Mesmo assim, o time mineiro teve presença ofensiva constante. Em um dos lances, após cobrança de escanteio, Victor Hugo arriscou novamente de fora da área, mas por cima. Em uma das poucas chegadas do Athletico, Mendoza chutou mal dentro da área e a bola foi para fora, sem perigo.

No segundo tempo, o Athletico tentou se soltar mais e teve uma boa chegada quando Esquivel arriscou chute rasteiro de fora da área, bem defendido por Everson. Apesar da postura mais ofensiva, o time paranaense teve dificuldade para se infiltrar na defesa e os chutes de longe foram a única opção. Em outro lance, Julimar também arriscou, mas a bola desviou e foi para fora.

Atrás do placar, o Athletico seguiu rondando a área adversária. Luiz Gustavo chutou colocado e levou perigo, mas outra vez para fora. Quem chegou ao gol, porém, foi o Atlético-MG, aos 34 minutos. Natanael interceptou pelo alto na intermediária e tocou para Gustavo Scarpa. Perto da meia-lua, ele chutou forte, a bola desviou um pouco em Leozinho e só parou no ângulo, encobrindo o goleiro Santos.

Bernard também balançou a rede após aproveitar rebote, mas a arbitragem pegou impedimento de Natanael no início da jogada. Aos 42, o Athletico voltou para o jogo ao diminuir com Julimar. Após cobrança de escanteio de João Cruz, o atacante subiu alto na primeira trave para desviar de cabeça. Julimar levou perigo nos acréscimos com chute que passou perto do travessão. Apesar disso, o time paranaense não conseguiu evitar a derrota.

O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira, às 23h, quando visita o Puerto Cabello, da Venezuela, pela estreia da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, entra em campo no sábado, às 20h, contra o Santos na Vila Belmiro. O Athletico joga apenas no domingo, às 11h, quando recebe a Chapecoense na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez (Cissé) e Victor Hugo (Gustavo Scarpa); Hulk (Cassierra), Reinier (Bernard) e Cuello (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez.

ATHLETICO-PR - Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavídez, Luiz Gustavo (Bruninho), Jadson (Portilla) e Léo Derik (Leozinho); Dudu (João Cruz), Mendoza (Julimar) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Victor Hugo, aos cinco minutos do primeiro tempo. Gustavo Scarpa, aos 34, e Julimar, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aguirre (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

PÚBLICO - 29.356 torcedores.

RENDA - R$ 1.337.799,72.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).