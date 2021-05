Atlético-MG anuncia que irá aceitar doses de vacina contra a Covid-19 ofertadas pela Conmebol

O Atlético-MG anunciou que irá aceitar a oferta da Conmebol de vacinar jogadores e membros dos clubes que estão disputando suas competições. O Galo receberá as doses de Coronavac, doadas à entidade em sua passagem pelo Paraguai, onde enfrenta nesta quarta-feira, 19 de maio, o Cerro Porteño, pela quinta rodada do Grupo H da Libertadores.

A equipe mineira já havia se posicionado a favor de imunizar pessoas do clube, como atletas e membros que trabalham direto no futebol. Somente o técnico Cuca se posicionou contra, alegando que há outras prioridades fora do mundo do futebol.

erá a segunda equipe brasileira a receber o imunizante. O Atlético-GO, quando esteve no Paraguai, pela Copa Sul-Americana, também aceitou as doses e vacinou seus membros. Confira o comunicado oficial do Galo sobre as doses que irá receber.

O Clube Atlético Mineiro informa que aceitou a oferta da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para vacinar a delegação que estará no Paraguai, nesta quarta-feira, (19), onde enfrentará o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores da América. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, conversou com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, sobre a importância da vacinação diante das recorrentes viagens na disputa de uma competição internacional como a Libertadores. Feldman não apenas anuiu, como estimulou a aceitação das vacinas por parte do Clube mineiro. “As vacinas são exclusivamente destinadas aos clubes que disputam as competições da Conmebol”, afirma o presidente do Galo, Sérgio Coelho. “Não há motivo para não aproveitar esta oportunidade”. O protocolo da vacinação foi alinhado pelo diretor médico do Atlético, dr. Rodrigo Lasmar, com o coordenador médico da CBF, dr. Jorge Pagura.