Atlético-MG anuncia a contratação do meia Victor Hugo até o final de 2030

O Atlético-MG anunciou, neste domingo, a contratação do meia Victor Hugo para a temporada de 2026. O jogador de 21 anos assinou um contrato com a equipe de Belo Horizonte até o final de 2030.

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Victor atuou no clube carioca entre 2022 e 2024, onde conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um torneio estadual.

No ano passado, o meia-atacante foi emprestado ao Göztepe, da Turquia, e depois ao Santos. Com a camisa do time paulista, o jogador disputou nove partidas e não balançou as redes.

"Estou muito feliz de estar aqui. Tô muito ansioso para estar em campo o mais rápido possível e tenho certeza que este ano vamos conquistar grandes coisas", falou Victor Hugo em publicação nas redes sociais do Atlético-MG.

Esta é a quinta contração do clube mineiro para 2026. O time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli já anunciou o lateral Renan Lodi, os volantes Gabriel Menino e Maycon e o atacante Alan Minda.

O Atlético-MG volta aos gramados neste domingo, às 18h (de Brasília), quando recebe a Tombense na Arena MRV. O confronto é valido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.