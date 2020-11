Boato ou verdade? Reportagem esclarece se Marlon vai para jogo do Paysandu contra Botafogo

Na tarde desta sexta-feira (27), circulou a informação de que o meia-atacante do Paysandu, Marlon, não estaria relacionado para o jogo de logo mais contra o Botafogo-PB, no estádio do Mangueirão, a partir das 20h. No entanto, a reportagem apurou que o atleta está relacionado, descartando a ideia que ele havia contraído covid-19 ou que ele havia sido dispensado pelo clube. A informação coincide com uma postagem de Marlon nas redes sociais.

Marlon marcou três gols nos últimos dois jogos com a camisa do Paysandu.