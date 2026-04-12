Athletico vence a Chape em casa, entra no G-5 e aprofunda crise rival Estadão Conteúdo 12.04.26 13h41 O Athletico voltou a fazer valer o mando de campo e derrotou a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Furacão chega aos 19 pontos e entra na zona de classificação para a Libertadores, enquanto a equipe catarinense segue em má fase, dentro da zona de rebaixamento, com oito. A vitória também reforça a força do time paranaense na Arena da Baixada. Já são quatro jogos sem perder em casa, desempenho que faz valer a boa campanha na competição. Do outro lado, a Chapecoense amplia o jejum e não vence desde a estreia, acumulando resultados negativos e pressão crescente. O primeiro tempo foi marcado por pouca inspiração ofensiva. O Athletico teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para infiltrar na defesa bem postada da Chape. Kevin Viveros, principal referência no ataque, teve atuação discreta, bem marcado. Já os visitantes apostaram em um jogo reativo, tentando explorar os espaços, mas sem conseguir levar perigo real. A partida mudou de cara após o intervalo. O técnico Odair Hellmann promoveu alterações que deram mais velocidade e agressividade ao time. As entradas de Zapelli e Bruninho fizeram o Athletico crescer, com mais presença no campo ofensivo e maior volume de finalizações. O gol que abriu o caminho para a vitória saiu aos 11 minutos da etapa final. Após jogada construída pelo ataque, Viveros finalizou, o goleiro deu rebote e Mendoza apareceu livre para empurrar para o fundo das redes. Com o placar a favor, o Furacão passou a controlar o jogo e seguiu pressionando. João Cruz, que entrou no decorrer da partida, teve papel importante ao dar mais criatividade ao meio-campo e participou diretamente do segundo gol. Aos 35 minutos, ele encontrou Viveros em boa condição dentro da área. O atacante finalizou com precisão para ampliar e praticamente definir o confronto. Sem poder de reação, a Chapecoense pouco ameaçou na reta final e foi neutralizada pela defesa rubro-negra. FICHA TÉCNICA ATHLETICO 2 X 0 CHAPECOENSE ATHLETICO - Santos; Gilberto, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Portilla (Zapelli), Luiz Gustavo e Dudu (João Cruz); Julimar (Bruninho), Mendoza (Felipinho) e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann. CHAPECOENSE - Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor (Jean Carlos) e Higor Meritão (Rafael Carvalheira); Bolasie (Neto Pessoa), Ítalo (Garcez) e Ênio (Marcinho). Técnico: Fábio Matias. GOLS - Mendoza, aos 11, e Viveros, aos 35 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Jucimar e Zapelli(Athletico); Bolasie, Bruno Leonado, Eduardo Doma e Neto Pessoa (Chapecoense). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Athletico Chapecoeense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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