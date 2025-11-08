Athletico-PR vence Volta Redonda, assume vice-liderança e fica perto do acesso na Série B Estadão Conteúdo 08.11.25 20h53 O Athletico-PR deu um largo passo para voltar à elite nacional ao vencer por 2 a 0 o Volta Redonda, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 59 pontos, assumiu a vice-liderança, ficando dois pontos atrás do rival Coritiba, com 61. Pelo menos nesta rodada, o Athletico não vai sair do G-4 - grupo de acesso - podendo ser ultrapassado somente pela Chapecoense, com 58, e que nesta rodada ainda vai enfrentar o América-MG, na segunda-feira, na Arena Condá. De qualquer forma, o Furacão ainda fará dois jogos, saindo diante da Ferroviária, em Araraquara (SP), e depois recebendo o América-MG. Os gols da vitória foram marcados por Julimar e Leozinho, um em cada tempo, e deixaram o time paranaense invicto há seis jogos, com três vitórias. O Volta Redonda continua com 214 pontos, em penúltimo lugar, e virtualmente rebaixado à Série C de 2026. Ainda fará dois jogos, recebendo a Chapecoense e saindo diante do Vila Nova-GO, em Goiânia (GO). Com as arquibancadas lotadas, com 40.205 torcedores, o Athletico assumiu o papel de mandante e foi ao ataque. Mas, no início, exagerou no ritmo, não sendo intenso, mas apressado. Com isso, abriu espaços para os contra-ataques do Volta Redonda, que levou perigo em dois lances e até balançou as redes, mas teve o gol anulado pelo VAR, indicando impedimento de Vitinho. Mas a pressão do time paranaense valeu a vantagem no placar aos 25 minutos. O lance começou com um lançamento de Terán para Mendoza no lado direito do ataque de onde saiu o cruzamento na área para o complemento de Julimar, que bateu de frente: 1 a 0. Este gol aliviou a tensão da torcida e tranquilizou os jogadores, que deixaram de lado aquela ansiedade para manter o ritmo ofensivo, porém, sem desespero, de forma mais ordenada. O atacante Viveros teve duas chances para ampliar o placar. No segundo tempo, o Athletico não deixou o visitante respirar, complicando a situação dele com a marcação do segundo gol, aos 11 minutos. No arranque, usando sua força física, Viveros puxou o contra-ataque e deu o passe açucarado para Leozinho entrar na área e chutar no canto do goleiro Jefferson Paulino. Este gol aniquilou o Volta Redonda, deixando o Athletico bem confortável em campo para deixar o tempo passar e festejar com sua torcida uma vitória importante e que o deixou mais perto da Série A. FICHA TÉCNICA ATHLETICO 2 X 0 VOLTA REDONDA ATHLETICO - Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Zapelli e Mendoza (Aguirre); Leozinho (Patrick), Viveros e Julimar (Luiz Fernando). Técnico: Odair Hellmann. VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais (Thallyson), Lucas Adell e Caio Roque (Sánchez); Bruno Barra, André Luiz (Adsson) e Rai (PK); MV, Marquinhos e Vitinho Lopes (Ygor Catatu). Técnico: Rogério Corrêa. GOLS - Julimar, aos 25 minutos do primeiro tempo; Leozinho, aos 11 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Leozinho (ATH). Igor Moraes e Ygor Catatau(VRE) RENDA - R$ 1.175.422,00 PÚBLICO - 40.205 torcedores LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Athletico-PR Volta Redonda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05