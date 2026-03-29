Athletico-PR goleia, assume vice-liderança do Brasileirão e afunda Botafogo na zona de queda Estadão Conteúdo 29.03.26 21h47 Mergulhado em uma crise, dentro e fora de campo, o Botafogo perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao ser goleado por 4 a 1 para o Athletico-PR, neste domingo, na Arena da Baixada. O time paranaense comemorou sua terceira vitória seguida, que o impulsionou para a vice-liderança, com 16 pontos, três atrás do líder Palmeiras, com 19. São Paulo e Fluminense, também com 16 pontos, completam o G-4, com menor saldo de gols, respectivamente, 5 a 4, contra 6 do Athletico. Este jogo tinha sido adiado da quinta rodada, porque o time carioca, na ocasião, disputava a fase prévia da Libertadores. Com cinco derrotas em sete jogos, o Botafogo abre a zona de rebaixamento, com seis pontos, na 17ª posição. Tem a seu favor um jogo a menos que seus concorrentes, porque não enfrentou o Vitória, na quarta rodada, em confronto ainda sem data definida. Sem o técnico Martín Anselmi, demitido mesmo após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, o Botafogo foi dirigido, de forma interina por Rodrigo Bellão, técnico do time sub-20. Ele não 'inventou' e escalou o que tem de melhor no momento, armando o time no esquema 4-3-3. A estratégia do Athletico foi a costumeira utilizada dentro de casa. Com o apoio de sua torcida, imprimiu pressão inicial e abusou da velocidade. No início ainda contou com uma ajuda do adversário, porque o experiente Barboza perdeu uma dividida no meio-campo e a ligação foi rápida para Viveros. Ele avançou pelo lado direito da área e bateu cruzado, com a bola passando debaixo das pernas do goleiro Raul: 1 a 0, aos três minutos. Por um bom tempo, o time paranaense teve chance de ampliar, mas exagerou nos toques de bola e na lentidão. Deu esperança de reação ao Botafogo, que chegou ao empate após uma cobrança de escanteio. Alex Telles cobrou com efeito, a bola quicou na primeira trave e ainda raspou em Barboza, exigindo o goleiro Santos a salvar com um tapa na bola. Na sobra, Julimar tentou salvar e chutou bloqueado por Edenilson, que deixou tudo igual aos 42 minutos. Alguns minutos depois, o Botafogo tentou a mesma jogada, num escanteio com Alex Telles. Mas, desta vez, o contra-ataque foi mortal, justamente, nas costas do lateral-esquerdo. Esquivel lançou Dudu, que evitou que a bola saísse e cruzou na pequena área, onde Viveros apareceu de frente para completar para o gol, aos 47. Se o Botafogo tinha esperança de se recuperar no segundo tempo, ela logo acabou porque o Athletico marcou o terceiro gol aos três minutos. Esquivel cobrou falta da intermediária, a defesa parou pedindo impedimento e dois atleticanos entraram sozinhos na pequena área. Aguirre raspou de cabeça e marcou o gol. O Botafogo ficou batido, sem reação. O Athletico criou outras chances e ampliou o placar, aos 36, quando quase na linha lateral Esquivel cobrou falta. A bola saiu com efeito, ganhou altura e encobriu o goleiro Raul que, aparentemente, falhou. Goleada fechada: 4 a 1. Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela nona rodada. O Botafogo recebe no estádio Nilton Santos o Mirassol, a partir das 19h30. O Athletico vai até Salvador (BA), onde enfrenta o Bahia, às 20 horas. FICHA TÉCNICA ATHLETICO-PR 4 X 1 BOTAFOGO ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Lucas Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu (Portilla); Julimar (Zapelli), Viveros (Renan Peixoto) e Mendoza (Léo Derik). Técnico: Odair Hellmann. BOTAFOGO - Raul; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenílson (Barrerra), Medina e Santi Rodríguez (Villalba); Matheus Martins (Júnior Santos), Arthur Cabral (Nathan Fernandes) e Montoro. Técnico: Rodrigo Bellão (interino). GOLS - Viveros, aos três e aos 47, e Edenilson, aos 42 minutos do primeiro tempo; Aguirre, aos três e Esquivel, aos 36 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Luiz Gustavo e Arthur Dias (Athletico); Medina e Alexander Barboza (Botafogo). ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG). RENDA - R$ 864.995,00. PÚBLICO - 22.625 torcedores. LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). 