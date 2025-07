Atacante do Liverpool é criticado após faltar ao funeral de Diogo Jota e ser visto em festa

O atacante colombiano Luis Díaz, do Liverpool, está sendo alvo de duras críticas por parte da torcida dos Reds e de internautas nas redes sociais após não comparecer ao funeral dos ex-companheiros Diogo Jota e André Silva, realizado no último sábado (5), em Gondomar, na região do Porto, em Portugal.

Segundo informações do jornal português A Bola, Díaz participou de uma festa particular na Colômbia na sexta-feira (4), ao lado de influenciadores digitais como Everth Murillo e JHDELACRUZ777. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o jogador sorridente e em clima descontraído, enquanto amigos e colegas de clube prestavam as últimas homenagens aos atletas falecidos.

A ausência do atacante no velório causou estranhamento, principalmente porque o Liverpool havia organizado e disponibilizado a logística necessária para a ida dos jogadores à cerimônia. No caso de Díaz, o trajeto incluiria paradas em Barranquilla, Bogotá e Lisboa, com previsão de 24 horas de duração. Ainda assim, o colombiano optou por não viajar.

O funeral contou com a presença de diversos astros do futebol europeu. Liderados pelo capitão Virgil van Dijk, atletas do elenco do Liverpool marcaram presença e prestaram tributo com um arranjo de flores em forma da camisa 20, número de Diogo Jota, que foi oficialmente aposentado pela diretoria do clube inglês. Também estiveram presentes nomes como Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Cancelo, João Félix, Danilo Pereira, José Sá, Roberto Martínez e André Horta.

A repercussão negativa nas redes sociais é ainda mais forte considerando o histórico de amizade entre Díaz e Diogo Jota. Em outubro de 2023, o português foi um dos primeiros a prestar apoio público ao colombiano durante o sequestro dos pais do jogador.

Até o momento, Luis Díaz não se pronunciou oficialmente sobre o caso.