Assessoria de Neymar nega festa de 5 dias e com 500 convidados promovida pelo jogador

O atleta Neymar é um dos nomes mais falados na internet neste final de semana, após ter supostamente reunido cerca de 500 convidados em uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, para celebrar o Réveillon. O evento já começou na noite de sexta-feira (25) e vai até depois da virada do ano. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

Segundo o jornalista, Neymar construiu um espaço com isolamento acústico, em um anexo na mansão em Mangaratiba, na Costa Verde, para não incomodar os vizinhos.A festa começou ontem e termina na virada do ano. O astro do Paris Saint-Germain contratou uma banda para animar os convidados durante todos os dias da festança. O Notícias da TV procurou a assessoria do atacante, que negou a realização do evento no litoral do Rio.

Na lista de convidados estão os "parças" do jogador, a sua irmã, Rafaella Santos, e vários influenciadores, entre eles o ex-BBB Felipe Prior e Camila Loures, que esteve presente no evento organizado por Carlinhos Maia na cidade de Penedo (AL) e que deixou várias pessoas infectadas pela Covid-19.

Outras duas influenciadoras digitais que estarão na festa de Réveillon do craque são Martina Sanzi e Eduarda Peixoto. No Instagram, elas disseram que estão "descoronadas" após darem negativo no teste RT-PCR da doença e postaram fotos em Mangaratiba, embora não tenham afirmado se vão ao evento. Outro jogador a organizar uma celebração de fim de ano é Gabigol.O evento do atleta do Flamengo será numa mansão em Joá, no Rio de Janeiro, e terá menos convidados, cerca de 50 pessoas, de acordo com Ancelmo Góis.