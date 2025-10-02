Artilheiro do Palmeiras, Flaco López prevê 'muito mais' e planeja 'desconforto' ao São Paulo Estadão Conteúdo 02.10.25 17h18 Destaque de nova vitória do Palmeiras na temporada com dois gols e uma assistência nos 3 a 0 sobre o Vasco, Flaco López está em total harmonia com o torcedor e os companheiros. Já visando o clássico com o São Paulo, domingo, no MorumBis, o artilheiro verde no ano, agora com 21 bolas nas redes adversárias, celebra a grande fase mostrando ambição por muito mais. Desde sua chegada ao clube, em 2022, já são 53 gols de Flaco López, que já se tornou o argentino com mais triunfos defendendo a camisa alviverde, com 93 triunfos alcançados. Ele já é o quinto estrangeiro na artilharia do Palmeiras. "É muito especial para mim, estou muito motivado e muito feliz de poder ajudar o time com os meus números", comemorou. "A cada ano tento melhorar as estatísticas e as qualidades do jogo. É muito trabalho da equipe inteira e de todo mundo aqui dentro do Palmeiras que refletem no trabalho que fazemos. Se Deus quiser, vai ter muito mais e poderei ajudar muitas vezes", previu. O camisa 42 espera que a grande atuação diante do Vasco sirva de combustível para a equipe manter o embalo na casa do São Paulo antes da parada pela Data Fifa. "É um jogo espetacular, os clássicos são jogos que sonhamos jogar desde criança. Vai ser muito especial pra nós, chegamos com bom ânimo, com um bom funcionamento, e vamos tentar fazer da mesma maneira, com a vontade de ganhar que temos, para gerar desconforto no adversário." São oito jogos de invencibilidade no confronto, sendo quatro vitórias, e o Palmeiras tentará usar a derrota para o Bahia, fora de casa, como lição para não repetir o tropeço na busca pelo título do Brasileirão. "Tivemos uma derrota na Bahia que não esperávamos. Acho que não fizemos um jogo ruim, mas o futebol é assim, às vezes acontece o que não esperamos. É isso, virar a página, seguir em frente. Temos muitos compromissos agora que vão ser decisivos, é ir aproveitando cada jogo da mesma maneira que ontem (quarta-feira), com a mesma vontade de ganhar, que vamos estar muito mais perto do nosso objetivo", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão Palmeiras Flaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’ Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário. 02.10.25 16h56 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada. 02.10.25 15h58 Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 Futebol Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B 02.10.25 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35