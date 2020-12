Artilharia: Gabigol passa a ter a melhor média do Flamengo no Brasileiro; reveja os gols

Gabriel Barbosa, Gabigol ou Gabi. Chama como quiser, menos de ineficiente. O atacante do Flamengo retornou ao time no último domingo, contra o Santos, após desfalcar a equipe por dois jogos por conta de um desequilíbrio muscular. E marcou dois gols - ambos de pênalti - na vitória por 4 a 1, no Maracanã.

Com os gols, além de igualar Pedro na artilharia do clube na temporada, Gabi, agora, passa a ter a melhor média de bolas na rede do Flamengo nesta edição do Brasileirão: 0,58, ou sete gols em 12 partidas, ultrapassando Pedro, que tem média de 0,5 graças aos dez gols em 20 partidas realizadas na competição.

Quanto à artilharia geral, no grupo do topo, o líder de média de gols por partida atende por Marinho, do Santos (0,7). Já quem mais vezes balançou as redes foi Thiago Galhardo, com 15 tentos (um a mais que o jogador do Peixe).

No último domingo, Gabigol já retornou ao Fla apresentando suas credenciais e mostrando que deve, mais uma vez, concorrer à artilharia do Brasileiro.

Cabe lembrar que o camisa 9 foi o maior goleador do torneio nacional nas duas últimas edições, o que o deixa, inclusive, na lista dos 15 maiores artilheiros da era dos pontos corridos (veja aqui).

'CONCORRÊNCIA' DE PESOGabigol e Pedro, ontem, voltaram a atuar juntos (no segundo tempo). A tendência é que Rogério Ceni, com os dois à disposição, dê mais espaço para a dupla brilhar lado a lado. E a próxima oportunidade para a "concorrência" de peso ganhar um novo capítulo será neste domingo, quando o Flamengo recebe o Bahia, às 18h15, no Maracanã. O duelo será válido pela 26ª rodada.

Ao todo, Gabi tem 20 gols no ano (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)