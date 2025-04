Arthur Elias se entusiasma com seleção feminina contra os EUA: 'Mostrar que podemos vencê-las'

A seleção brasileira feminina de futebol sonha com voos maiores após a medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024 e vem escolhendo adversários de peso para testes. Sábado, em Los Angeles, e dia 8, em San José, as comandadas de Arthur Elias farão dois amistosos com o poderoso time dos Estados Unidos. O treinador verde e amarelo quer mostrar a evolução defensiva e ofensiva e acredita que pode desbancar as atuais campeãs olímpicas.

"A gente aproveita cada minuto aqui com elas para que a gente ganhe consistência, entrosamento e confiança naquilo que vai fazer. O aspecto mental também vai ser muito importante, vamos jogar contra uma equipe que tem uma confiança muito grande, que tem uma experiência muito grande também, mas assim como a nossa tem um processo de renovação", disse Arthur Elias, após o primeiro treino em solo norte-americano.

"Acho que vai ser uma mistura importante tanto para elas quanto para a gente vir aqui jogar com a proposta de vencê-las dentro da casa delas", previu, feliz com as primeiras atividades.

"Conseguimos trabalhar situações isoladas, como era proposto, situações que podem nos oferecer chances de gol. Acho que foi bastante interessante para um primeiro momento de um reencontro nosso da seleção, com as atletas que já tiveram informações sobre o nosso plano de jogo. E agora, nos próximos dias, vamos executar o plano com uma situação mais jogada e de enfrentamento."

Na visão do comandante nacional, o aspecto mental também será crucial para a performance da seleção. A equipe norte-americana tem muita confiança e experiência e os amistosos servirão para testar o processo de renovação que ambas as seleções estão vivenciando.

"Minha função é que a gente consiga ser uma equipe que marque muito bem, que anule os principais pontos que os Estados Unidos têm a seu favor, a qualidade do meio campo, a velocidade das atacantes, a eficiência delas, as bolas paradas...", avaliou. "Então é uma equipe que realmente vai nos testar muito defensivamente, mas também que a gente consiga criar mais oportunidades, mais e mais oportunidades de gol e que, obviamente, a gente consiga ter eficiência para sair com resultado positivo."