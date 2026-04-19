Arthur Elias exalta conquista do Brasil no Fifa Series: 'Título com grande desempenho'

Arthur Elias não esconde que sonha em levar o Brasil longe, se possível até a inédita conquista, na Copa do Mundo de 2027, agendada para solo nacional. Ciente da grande missão do ano que vem, o treinador vem fazendo um trabalho forte de preparação e o título da Fifa Series 2026, neste sábado, em Cuiabá, diante do forte Canadá, o deixou extremamente satisfeito e otimista.

Depois de goleadas sobre Coreia do Sul (5 a 1) e Zâmbia (6 a 1), a seleção brasileira chegou para o confronto diante do campeão olímpico Canadá, na Arena Pantanal, para uma decisão, já que ambas tinham 100% de aproveitamento no torneio de pontos corridos. E o Brasil se impôs, ganhando por 1 a 0, gol de Aline Gomes, e criando outras tantas chances, satisfazendo o 'chefe'.

"A dificuldade do jogo foi dentro do que a gente imaginava, mas também a performance da nossa equipe e a entrega das jogadoras foi o que esperávamos. Foi uma Data Fifa muito positiva, que encerrou com um título para o Brasil com grande desempenho", destacou Arthur Elias.

"A gente mereceu vencer esses três jogos, mereceu ganhar esse jogo contra um adversário forte. Tivemos muitas chances criadas, convertemos uma, tivemos um certo domínio sobre um adversário que vai estar na briga pela Copa do Mundo, uma seleção campeã olímpica. Mas foi tudo dentro do que a gente esperava e do que a gente preparou para ser campeão", continuou, satisfeito.

O comandante verde e amarelo vem utilizando competições e jogos amistosos para dar entrosamento à seleção brasileira. E Não esconde as dificuldades pelo fato de as atletas virem dos mais distintos cantos do planeta.

"Toda Data Fifa a gente tem uma oportunidade de crescimento, de aprimorar nossa maneira de jogar, de nos conectarmos. A seleção é difícil, elas estão cada uma em um clube, com um método de trabalho diferente. Quando é com um caráter de competição, como foi, eu gosto mais e para nós é importante", frisou. "A tabela foi favorável nesse sentido de a gente fazer o último jogo contra o Canadá valendo o título. Então, acho sim que foi uma experiência muito boa para o nosso processo."