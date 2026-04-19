Arthur Elias exalta conquista do Brasil no Fifa Series: 'Título com grande desempenho' Depois de goleadas sobre Coreia do Sul (5 a 1) e Zâmbia (6 a 1), a seleção brasileira chegou para o confronto diante do campeão olímpico Canadá Estadão Conteúdo 19.04.26 9h36 A Seleção Brasileira Feminina conquistou o FIFA Series (Lívia Villas Boas/CBF) Arthur Elias não esconde que sonha em levar o Brasil longe, se possível até a inédita conquista, na Copa do Mundo de 2027, agendada para solo nacional. Ciente da grande missão do ano que vem, o treinador vem fazendo um trabalho forte de preparação e o título da Fifa Series 2026, neste sábado, em Cuiabá, diante do forte Canadá, o deixou extremamente satisfeito e otimista. Depois de goleadas sobre Coreia do Sul (5 a 1) e Zâmbia (6 a 1), a seleção brasileira chegou para o confronto diante do campeão olímpico Canadá, na Arena Pantanal, para uma decisão, já que ambas tinham 100% de aproveitamento no torneio de pontos corridos. E o Brasil se impôs, ganhando por 1 a 0, gol de Aline Gomes, e criando outras tantas chances, satisfazendo o 'chefe'. "A dificuldade do jogo foi dentro do que a gente imaginava, mas também a performance da nossa equipe e a entrega das jogadoras foi o que esperávamos. Foi uma Data Fifa muito positiva, que encerrou com um título para o Brasil com grande desempenho", destacou Arthur Elias. "A gente mereceu vencer esses três jogos, mereceu ganhar esse jogo contra um adversário forte. Tivemos muitas chances criadas, convertemos uma, tivemos um certo domínio sobre um adversário que vai estar na briga pela Copa do Mundo, uma seleção campeã olímpica. Mas foi tudo dentro do que a gente esperava e do que a gente preparou para ser campeão", continuou, satisfeito. O comandante verde e amarelo vem utilizando competições e jogos amistosos para dar entrosamento à seleção brasileira. E Não esconde as dificuldades pelo fato de as atletas virem dos mais distintos cantos do planeta. "Toda Data Fifa a gente tem uma oportunidade de crescimento, de aprimorar nossa maneira de jogar, de nos conectarmos. A seleção é difícil, elas estão cada uma em um clube, com um método de trabalho diferente. Quando é com um caráter de competição, como foi, eu gosto mais e para nós é importante", frisou. "A tabela foi favorável nesse sentido de a gente fazer o último jogo contra o Canadá valendo o título. Então, acho sim que foi uma experiência muito boa para o nosso processo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Brasil Arthur Elias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 ESPORTES São João de Pirabas recebe corrida em comemoração aos 38 anos de emancipação A organização do evento informou que terá R$ 12 mil em premiações, divididos entre categoria feminina e masculina (local e geral) 19.04.26 9h28 futebol No Abril Azul, Paysandu reforça ações de inclusão e pioneirismo na causa autista Iniciativas do clube levam acolhimento a torcedores com TEA e ampliam debate sobre inclusão no futebol 19.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 Futebol Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A 19.04.26 8h30 FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00