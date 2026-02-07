Arsenal vence Sunderland e mantém vantagem na liderança do Campeonato Inglês Estadão Conteúdo 07.02.26 14h17 O Arsenal somou mais uma importante vitória no Campeonato Inglês, neste sábado, ao derrotar, no Emirates Stadium, o Sunderland, por 3 a 0, em duelo válido pela 25ª rodada. Com o resultado, o time londrino, líder da competição, chegou aos 56 pontos, enquanto o adversário continua com 36, na oitava colocação. Com o apoio da torcida, o Arsenal tentou se impor desde o começo, mas encontrou um adversário muito bem armado. Com isso, não conseguiu criar grandes chances e ainda viu o adversário quase abrir o placar com Brobbey. Com o passar do tempo, o nervosismo tomou conta do Arsenal, que passou a abusar das bolas alçadas na área. Com uma defesa bem postada, o Sunderland soube se proteger e evitar a pressão. O brasileiro Gabriel Jesus lutou bastante, mas não teve chance diante da forte defesa adversária. O jeito foi o Arsenal arriscar chute de longe. Aos 30 minutos, Rice acertou uma bomba e levou muito perigo à meta do goleiro Roefs. O caminho foi mostrado e Zubimendi repetiu o gesto para abrir o placar. Uma finalização forte, rasteira, que ainda beliscou a trave antes de entrar: 1 a 0 para o Arsenal, aos 41 minutos. O final do primeiro tempo foi emocionante, com os dois times no ataque. O gol poderia sair para qualquer lado, mas acabou mesmo com a vantagem mínima do Arsenal. O Sunderland voltou para a etapa final com a intenção de surpreender e forçou defesa de Raya aos três minutos. O Arsenal se viu obrigado a adiantar a marcação para tentar evitar o ímpeto do rival. A torcida percebeu o momento difícil e tentou empurrar o Arsenal. O Sunderland não se intimidou e o jogo ganhou em emoção. Aos 21 minutos, em um raro erro na saída de bola do Sunderland, o Arsenal aproveitou com Gyökeres e abriu 2 a 0 no placar. A partir daí, o líder do campeonato soube administrar a vantagem e manter a tranquilidade na liderança do campeonato. E ainda houve tempo para o terceiro gol, marcado mais uma vez por Gyökeres, após bela jogada de Gabriel Martinelli. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Arsenal Sunderland COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Notícia de Infração Paysandu aciona TJD/PA e FPF e pede afastamento de árbitros após jogo contra a Tuna Clube protocolou Notícia de Infração e pede afastamento cautelar de árbitros envolvidos em jogo do Parazão 06.02.26 23h43