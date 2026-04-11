Arsenal perde para Bournemouth, reacende o City e deixa título da Premier League em risco Mesmo com o tropeço, os Gunners seguem na liderança, com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem jogos a menos Estadão Conteúdo 11.04.26 11h36 O Arsenal deu brecha na briga pelo título da Premier League. Neste sábado, a equipe foi derrotada pelo Bournemouth por 2 a 1, no Emirates Stadium, pela 32ª rodada. Mesmo com o tropeço, os Gunners seguem na liderança, com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City. No entanto, a diferença pode cair para seis caso o time de Pep Guardiola vença o Chelsea neste domingo, fora de casa. Além disso, o City ainda tem um jogo a menos e um confronto direto marcado contra o próprio Arsenal na 33ª rodada, cenário que pode embolar de vez a disputa pela taça nas próximas semanas. Apesar da proximidade de um confronto decisivo pela Liga dos Campeões, Mikel Arteta não poupou forças e mandou a campo o que tinha de melhor, com direito à presença dos brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli entre os titulares. Mesmo assim, quem começou ditando o ritmo foi o Bournemouth. Mais organizado nos primeiros minutos, o time visitante aproveitou um lance trabalhado para surpreender o Emirates Stadium aos 16 minutos. Christie encontrou Truffert dentro da área, o lateral cruzou, a bola desviou em Saliba e sobrou limpa para Kroupi empurrar para as redes. O Arsenal tentou reagir rapidamente e teve boa oportunidade aos 20. Havertz apareceu livre dentro da pequena área, mas acabou mandando por cima do travessão, desperdiçando uma chance clara de empate. A pressão dos donos da casa aumentou com o passar do tempo, e o empate veio ainda antes do intervalo. Após cobrança de escanteio, Gabriel Magalhães tentou a finalização e a bola acabou tocando no braço de um defensor do Bournemouth. Na cobrança, Gyökeres foi para a bola e deixou tudo igual, levando o jogo empatado para o intervalo. No segundo tempo, o Arsenal voltou disposto a pressionar e tomou conta das ações ofensivas desde os primeiros minutos, empurrando o Bournemouth para o campo de defesa e buscando a virada a todo momento. Aos 19, Gyökeres chegou a balançar as redes. Lançado nas costas da zaga, o atacante invadiu a área e finalizou na saída do goleiro, mas o lance foi anulado por impedimento, frustrando a reação dos donos da casa. O castigo veio pouco depois. Aos 28, o Bournemouth encaixou boa troca de passes pelo lado direito. Evanílson recebeu na entrada da área e deu um toque sutil para Scott, que apareceu livre, invadiu a área e bateu na saída de Raya para colocar os visitantes novamente em vantagem. Atrás do placar, o Arsenal se lançou de vez ao ataque, aumentou a pressão e tentou de todas as formas evitar a derrota, mas esbarrou na falta de precisão nas finalizações e não conseguiu mudar o destino da partida. O Arsenal tem dois grandes desafios na sequência. O time enfrenta o Sporting na quarta-feira pelas quartas de final da Champions League e, no domingo, faz o clássico com o Manchester City, no Etihad Stadium. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol premier league arsenal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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