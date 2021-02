Arnaldo Ribeiro critica uso do VAR no futebol: 'Uma praga mundial, um lixo'

Comentarista do Grupo Globo, o jornalista Arnaldo Ribeiro polemizou nas redes sociais na noite desta terça-feira. Em sua conta no Twitter, Arnaldo criticou o uso do árbitro de vídeo no futebol.

Em um comentário, o jornalista afirmou que o VAR é "uma praga mundial" e "um lixo". Ele ainda afirmou que, no entanto, o software do programa é confiável na Premier League.

Confira a tabela do Brasileirão e simule as próximas rodadas- O VAR é uma praga mundial. Um lixo. Inclusive na Inglaterra. Mas convenhamos... o software do impedimento e as tais linhas na Premier League são ao menos confiáveis. Aqui é uma esculhambação. Simplesmente não dá para saber se foi impedimento ou não - afirmou.