Argentina x México: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (26/11) pela Copa do Mundo 2022

Argentina e México disputam neste sábado (26/11) partida válida pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentina x México?

A partida Argentina x México pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay e canal CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube.

Como Argentina x México chegam para o jogo?

Na primeira rodada, a equipe da Argentina venceu por 2 a 1 com a Arábia Saudita, e ocupa a lanterna do Grupo C. Já o México, empatou com o placar de 0 a 0 para a seleção da Polônia e está na terceira colocação.

FICHA TÉCNICA

Argentina x México

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Lusail, em Doha, no Catar

Data/Horário: 26 de novembro de 2022, 16h

Árbitro: Daniele Orsato (Itália)

Auxiliares: Ciro Carbone (Itália); Alessandro Giallatini (Itália)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina: Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Rodrigo de Paul e Enzo Fernández; Messi, Lautaro Martínez e Di María. TÉCNICO: Lionel Scaloni

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera e Andrés Guardado; Hirving Lozano, Funes Mori e Alexis Vega. TÉCNICO: Tata Martino

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)