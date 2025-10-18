Árbitro suspende jogo na Bélgica após ser atingido por copo; clubes vão jogar 3 minutos finais Estadão Conteúdo 18.10.25 14h47 O árbitro Lothar D'hondt perdeu a paciência com o mau comportamento da torcida do Standard de Liège e abandonou a partida válida pelo Campeonato Belga, na sexta-feira, a três minutos do fim do tempo regulamentar. O Standard de Liège, vencia por 1 a 0 o Royal Antwerp aos 42 minutos do segundo tempo, quando um copo vazio foi arremessado por um torcedor do time da casa e atingiu as costas do árbitro. Após o episódio, o juiz mandou as duas equipes de volta para os vestiários e suspendeu o jogo. Pelas regras da Real Associação Belga de Futebol, confirmadas pela liga neste sábado, as duas equipes precisarão voltar a campo para jogar os três minutos remanescentes, nesta segunda-feira, com os portões do Stade Maurice Dufrasne fechados ao público. O Standard, que terá de pagar uma multa de 50 mil euros (R$ 317 mil), informou que identificou o homem que arremessou o copo no campo e que iniciará uma ação de indenização e outra para impedi-lo de frequentar o estádio do clube. Na Bélgica, não há punição de perda de pontos ou de mandos por comportamento dos torcedores. Lothar D'hondt já havia interrompido a partida duas vezes antes de decidir suspender o jogo por causa do arremesso de copos no campo. No primeiro tempo, a partida foi paralisada por 10 minutos e o locutor do estádio precisou pedir aos torcedores que parassem, sem sucesso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Belga Standard Liège Royal Antwerp COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00