Árbitro denunciado por suposto abuso sexual fica fora da Copa e morre após apitar amistoso O juiz seguia em atividade e havia participado de amistoso no sábado. Sua exclusão do Mundial 2026 foi por denúncia arquivada de agressão sexual. Estadão Conteúdo 13.07.26 14h17 O árbitro holandês Rob Dieperink morreu nesta segunda-feira, aos 37 anos, conforme informou a Federação Holandesa de Futebol (KNVB). Integrante da elite da arbitragem europeia nos últimos anos, ele acumulou participações em competições organizadas pela Uefa e pela Fifa, mas acabou fora do quadro de oficiais da Copa do Mundo de 2026. A causa da morte não foi divulgada. Em comunicado, a KNVB afirmou ter recebido a notícia "com choque e profunda tristeza" e destacou a trajetória construída por Dieperink no futebol profissional. Árbitro desde a temporada 2011/12, ele estreou no Campeonato Holandês em 2017 e encerra a carreira com 284 partidas no futebol profissional. Nos últimos anos, consolidou-se internacionalmente como árbitro assistente de vídeo (VAR). Esteve na Eurocopa e nos Jogos Olímpicos de 2024, integrou a equipe da final da Liga Europa entre Atalanta e Bayer Leverkusen e também foi escalado para a Copa Intercontinental da Fifa, disputada no Catar, no fim daquele ano. "Com o falecimento de Rob, o mundo do futebol perde um árbitro valioso com experiência internacional, mas, acima de tudo, perdemos um grande colega", afirmou a federação holandesa. Dieperink era um dos nomes cotados para integrar a equipe de arbitragem da Copa do Mundo de 2026. A possibilidade, no entanto, foi descartada após uma investigação aberta no Reino Unido por uma denúncia de suposta agressão sexual envolvendo uma adolescente, registrada em maio deste ano. O caso foi arquivado pela Polícia Metropolitana de Londres por insuficiência de provas, sem que qualquer acusação formal fosse apresentada contra o árbitro. Ainda assim, a Fifa decidiu não convocá-lo para o Mundial. Na época, Dieperink afirmou que colaborou integralmente com a investigação e lamentou a decisão da entidade. "Lamento profundamente ter sido acusado injustamente. Desde o início, cooperei plenamente com a investigação policial e também forneci imediatamente todas as informações à FIFA, à UEFA e à KNVB. É lamentável que a FIFA tenha decidido não me convocar para a Copa do Mundo." A morte do árbitro surpreendeu o meio esportivo porque ele seguia em atividade. No último sábado, havia participado normalmente do amistoso entre Go Ahead Eagles e Apollon FC, na Holanda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol árbitro falecimento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas 15.07.26 15h02 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 futebol Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B Lateral-esquerdo assinou contrato até o fim de 2026 e volta a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Leão Azul em 2025 15.07.26 11h09 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina 14.07.26 21h28 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 mma Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho 15.07.26 9h31 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52