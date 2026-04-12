Árbitro de Mirassol x Bahia relata invasão e ameaças após sair escoltado por 13 policiais Estadão Conteúdo 12.04.26 10h16 A súmula do árbitro Paulo César Zanovelli trouxe novos detalhes sobre o clima tenso após a vitória do Bahia por 2 a 1 sobre o Mirassol, pela 11ª rodada do Brasileirão. O juiz, que deixou o gramado escoltado por 13 policiais militares, relatou invasão de campo, xingamentos e ameaças por parte de integrantes do clube paulista. Segundo o documento, diversos membros da comissão do Mirassol entraram no gramado após o apito final e partiram em direção à equipe de arbitragem. Dois integrantes foram expulsos. Um deles, identificado como o fisioterapeuta Allan Ferreira Munhos da Silva, não estava sequer relacionado para a partida e, de acordo com a súmula, proferiu ofensas como "safado, ladrão e sem vergonha", além de acusar a arbitragem de roubo. Outro membro, não identificado, também recebeu cartão vermelho após xingar os árbitros, dizendo frases como "ladrão" e "vagabundo", segundo o relato. O árbitro destacou que se sentiu "extremamente ofendido" com as falas. A tensão seguiu após o fim do jogo. Ainda em campo, o diretor de futebol do Mirassol, José Paulo Bezerra Maciel Junior, também foi citado na súmula por reclamar de forma exaltada e fazer uma ameaça direta: "agressão vocês vão ver quando passarem no túnel". Diante do cenário, a arbitragem permaneceu por cerca de 35 minutos no gramado, aguardando condições de segurança para deixar o local. Segundo o relato, havia pessoas no túnel fazendo gestos provocativos e incitando confronto. O árbitro ainda registrou que o telão do estádio exibiu repetidamente o lance contestado pelo Mirassol, o que, segundo ele, incitou a torcida. Durante esse período, foram ouvidos gritos como "uh, vai morrer" direcionados à equipe de arbitragem. Por recomendação da Polícia Militar, os árbitros deixaram o estádio sem sequer retornar ao vestiário para banho ou relatório completo, sendo escoltados diretamente até o hotel por questões de segurança. Na súmula, Zanovelli também negou ter dito aos jogadores que "fossem chorar no vestiário", como afirmou o zagueiro João Victor após a partida, classificando a declaração como inverídica. O caso deve ser analisado pelas autoridades desportivas e pode gerar punições ao Mirassol com base nos relatos oficiais da arbitragem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol brasileirão mirassol bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 ESPORTES Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (12/4) Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). As decisões começam a partir das 4h25, horário de Brasília 11.04.26 22h47 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 NA BRONCA Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos 11.04.26 19h56 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00