Após treta entre Neto e Denilson, Band fará reunião com Renata Fan e ex-atletas para selar paz

A Band já trabalha nos bastidores para acalmar os ânimos de seus dois principais apresentadores: Denilson, do "Jogo Aberto" e Neto, da atração "Donos da Bola". Após uma treta ao vivo entre os dois, a direção da emissora planeja fazer uma reunião entre a equipe de Neto e o time de Renata Fan para melhor o clima.

O desentendimento ficou evidente aos torcedores quando Neto e Denilson ficaram trocando farpas por uma comemoração do título do Palmeiras pela Libertadores . Além do debate sobre aglomerações, algumas discussões internas entre as equipes dos programas teriam gera um desgaste.

"Teve gente aqui na Band que falou que é hipocrisia da nossa parte falar da festa do Palmeiras. Mas não é da festa, e sim da aglomeração de 250 pessoas. O título da Libertadores tem que ser comemorado com 17 milhões de pessoas quando puder. Hipocrisia é ter mil pessoas na praia, 800 festas clandestinas de Carnaval. (...) Hipocrisia é querer fazer média falando que é hipocrisia", falou Neto certa vez.

Entenda a tensão entre Neto e Denilson que escancarou a rivalidade interna na Band e relembre como começou.

Segundo Uol, em março, com menos jogos na TV, as equipes de "Donos da Bola" e "Jogo Aberto" devem participar de um encontro para se acertarem. A Band deseja entender os desentendimentos, assim como Renata Fan e Neto pediram para se expressarem na reunião. A confusão, inclusive, faz com que os programa sequer troquem conversas ao vivo - mesmo que sejam grudados na grade do canal.