Após surto de Covid-19 no elenco, torcida inicia movimento de 'união Flu-River' por vitória do Fluminense

O River Plate (ARG) chegou a 25 casos de Covid-19 no elenco e precisará fazer o jogo diante do Independiente Santa Fe (COL), nesta quarta-feira, pela Libertadores, com um jogador de linha como goleiro e apenas outros nove atletas disponíveis para serem os titulares. Mesmo diante da situação delicada, alguns torcedores argentinos vem lidando com bom humor e iniciaram uma torcida pelo Fluminense.

Veja a tabela da Libertadores

Nesta terça-feira, o Tricolor recebe o Junior Barranquilla (COL), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Caso vença, o time brasileiro se mantém na liderança e o River ainda fica no segundo lugar mesmo se perder para o Santa Fe. O Fluminense lidera com oito pontos e é seguido por River (6), Junior (3) e Santa Fe (2).

Um dos torcedores brincou com o meme utilizado pelo Fluminense em referência à música "Tropa do Flu".

¿Hola? 📞📞¿Hola? 📞📞Podria 🤷‍♂️Hablar con la tropa del Fluminense🇭🇺? ¿Hola? 📞📞¿Hola? 📞📞 ¿Podría️ hablar con la tropa del Fluminense🇭🇺? Es la tropa del Flu🇭🇺que que pasa 😈 llámalos a la piscina🏊‍♀️ BUENOS DÍAS 😎 BUENOS DÍAS 😎 EL TROPA DEL FLU 🇭🇺 TE LLAMA PARA UNA PISCINA pic.twitter.com/blv2QWJRy8 — lamartinetta (@lamartinetta1) May 18, 2021

Hola? 📞📞¿Hola? 📞📞Podria🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️Hablar con la tropa del Fluminense🇭🇺? ¿Hola? ¿Hola? 📞📞 ¿Podría hablar con la tropa del Fluminense🇭🇺🇭🇺? Es la tropa del Flu🇭🇺🇭🇺que que pasa 😈 llámalos a la piscina 🏊‍♀️🏊‍♀️BUENOS DÍAS😎BUENOS DÍAS😎EL TROPA DEL FLU 🇭🇺TE LLAMA PARA UNA PISCINA🏊‍♀️ — Jasy (@JasyMorales) May 18, 2021

Teve até gente pedindo gol do Fred, que já balançou a rede nove vezes na atual temporada e é o artilheiro do Fluminense.

Hoje tem a gol do Fred meu deus.🇭🇺🇭🇺🇭🇺 — Santy (@Santy36718296) May 18, 2021

E música de arquibancada:

Desde que eu nasci, te acompanheiFluminense eu sei, até a morte, contigo estareiHaja o que houver,Onde quer que eu vá,Comigo vou levar,As cores que herdei,Verde branco e grenáDale dale ô, dale dale ôô,Vamos tricolor,Dale dale ô,Vamos tricolor♥️💚♥️💚♥️💚 — evelyn 🧉🇭🇺 (@eveIyyyn) May 18, 2021

Desde que eu nasci, te acompanheiFluminense eu sei, até a morte, contigo estareiHaja o que houver,Onde quer que eu vá,Comigo vou levar,As cores que herdei,Verde branco e grenáDale dale ô, dale dale ôô,Vamos tricolorDale dale ôVamos tricolor❤️💚❤️💚 UNIAO FLURIVER 🇭🇺🇲🇨 — Trezegoat🇭🇺 (@Luchoeffe) May 18, 2021

Argentinos virando brasileiros por um dia e a "amizade" podendo falar alto na última rodada. Caso o Fluminense vença, as duas equipes podem até empatar na última rodada para avançar às oitavas.

Hoy soy más Brasileño que nunca VAMOS FLU CARAJO — Trezegoat🇭🇺 (@Luchoeffe) May 18, 2021