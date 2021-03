Após superar Covid-19, atacante paraense é apresentado no América-MG

O América-MG apresentou, na tarde desta segunda-feira, 8 de março, o atacante Leandro Carvalho. Contratado em fevereiro, o atleta de 25 anos vestiu o manto de jogo e concedeu sua primeira entrevista no CT Lanna Drumond. O jogador foi apresentado por Euler Araújo, membro do Conselho de Administração do América, e por Armando Desessards, diretor de futebol do clube.

Antes de chegar ao América, Leandro Carvalho defendeu o Ceará nas últimas quatro temporadas. Lá ele contribuiu para que a equipe cearense consolidasse a permanência no Campeonato Brasileiro da Série A desde 2018. Armando Desessards, diretor de futebol, recepcionou o atleta na sala de imprensa Paulo Papini e demonstrou otimismo com a chegada de Leandro Carvalho.

-Gostaria de dar as boas-vindas ao Leandro Carvalho, um atleta o qual tive o prazer de já trabalhar em outra oportunidade. Temos convicção de que dará muitas alegrias à Nação Americana. Acreditamos que o trabalho dele conosco será recompensado, e a torcida terá muito o que o aplaudir e o encorajar, dando força para este atacante realmente de excelência- disse.

Na entrevista de apresentação, Leandro comentou sobre seu perfil e também valorizou o grupo americano destacando a importância da força coletiva.

-Venho para mostrar um Leandro que sempre estará batalhando dentro de campo com esta camisa. Vou me doar ao máximo para estarmos sempre conquistando as vitórias para o América. Viso muito a questão do grupo. Estando bem com o grupo e sabendo bem o que almejamos, crescemos juntos e começamos a também conquistar coisas individuais dentro de campo. Penso que indo neste caminho com esse trabalho coletivo, poderemos conseguir coisas boas para o América- declarou.

Na chegada ao clube, Leandro passou por uma situação difícil. Logo em seu primeiro exame de detecção da Covid-19, o atleta testou positivo. Com isso, precisou ficar por 10 dias em isolamento, cumprindo o protocolo estabelecido. Isso adiou um pouco sua participação nos treinos e primeiros jogos da temporada.

-Quando tive essa notícia de que estava positivado, fiquei bem triste, até porque já tinha contraído uma vez e, agora, novamente. Já queria ter chegado ao América e me adaptado o mais rápido possível, mas houve esse afastamento de dez dias. Graças a Deus pude recuperar, voltar bem e estou bem. Já comecei a dar meu melhor nos treinamentos, porém foi importante olhar para a minha saúde nesse período, pois essa doença é muito perigosa- contou o atacante.

Nos últimos dias, Leandro Carvalho fez um trabalho específico de reativação e durante esta semana já participa normalmente dos trabalhos de preparação junto ao grupo.