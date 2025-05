Após se recuperar de lesão, paraense Rayanne dos Santos busca primeira vitória no UFC

Depois de um início difícil no UFC e de uma fratura no braço que a afastou dos octógonos por quase um ano, a paraense Rayanne dos Santos está de volta. A lutadora enfrenta a romena Alice Ardelean neste sábado (1º), na primeira luta do UFC Vegas 107, evento que será realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Natural de Belém, Rayanne soma duas derrotas consecutivas desde que estreou na organização em 2023 – ambas por decisão dividida. A última, contra a indiana Puja Tomar, gerou críticas até da imprensa internacional. Para ela, o erro foi confiar demais nos juízes.

“Eu sei que lutei muito bem nas minhas últimas lutas. Todo mundo acha que os juízes tomaram a decisão errada, por isso tô tranquila. Não quero deixar nas mãos dos juízes, nas duas últimas lutas deixei nas mãos dos juízes e aconteceu o que aconteceu”, conta Rayanne.

Rayanne e Ardelean já tinham luta marcada desde outubro do ano passado, mas o confronto precisou ser adiado após a brasileira sofrer uma lesão grave durante os treinos. A recuperação, segundo ela, foi rápida e intensa. “Minha recuperação foi muito boa. Trabalhei muito duro para o meu braço se recuperar o mais rápido possível para poder lutar. Fiz fisioterapia e meu esposo me ajudou muito na recuperação e agora tô aqui pronta pra lutar”, conta.

Momento na carreira

Ex-campeã do Invicta FC, Rayanne chegou ao UFC em 2023. Desde então foram duas lutas e duas derrotas na organização, derrotas por decisão dividida dos juízes, a última contestada por veículos de imprensa internacionais. Apesar do momento, a atleta garante estar bem psicologicamente para a luta e confia na sua experiência para dar a volta por cima na organização.

“Minha expectativa é chegar lá e dar um show. Fiz um camp de treinamento de quatro meses muito duro, então tô preparada para dar um show, como nas minhas últimas lutas, chegar lá e sair na porrada e não deixar nas mãos dos juízes. Chegar e fazer o dever de casa”, afirma a atleta.

VEJA MAIS

Relação com o Pará

Mesmo morando nos Estados Unidos, onde vive com o marido e treina em tempo integral, Rayanne mantém forte ligação com o Pará. Diz sentir saudade da terra natal e do carinho dos fãs. “Eu tô doida pra ir em Belém tomar um açaí com peixe, a maioria dos meus fãs são todos de Belém. Amo minha família e meus amigos todos lá”, conclui.

Rayanne dos Santos será a primeira brasileira a entrar no octógono no UFC Vegas 107, a partir das 19h30 (horário de Brasília). O evento terá ainda outros quatro representantes do Brasil. A luta principal será entre as americanas Erin Blanchfield e Maycee Barber, quarta e quinta colocadas no ranking peso-mosca feminino, respectivamente.





*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)