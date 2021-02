Após revés no Mundial, Palmeiras mira volta por cima e chance de até mais três troféus nos próximos meses

Com a derrota para o Tigres, do México, por 1 a 0, o Palmeiras perdeu a oportunidade de coroar a temporada com um título mundial. O ano alviverde, no entanto, é muito bom, com o time podendo, ainda no início de 2021, levantar mais três troféus.

Logo após a pausa causada pela pandemia do novo coronavírus, o Verdão de Luxemburgo, em agosto, foi campeão paulista pela primeira vez em 12 anos, impedindo o tetracampeonato estadual do Corinthians e iniciando a sua trajetória rumo a uma temporada histórica.

Pouco mais de quatro meses depois, o time, desta vez com Abel Ferreira, superou o Santos e, com isso, sagrou-se bicampeão da Copa Libertadores da América e se credenciou a viajar para o Catar, onde disputa o Mundial de Clubes.

Em Doha, o Palmeiras sofreu um importante revés no confronto contra o Tigres e deu adeus ao sonho de mais uma conquista do Mundo, algo que não ocorre desde 1951. A temporada, no entanto, ainda não chegou ao fim.

Além de poder voltar ao Brasil com a medalha de terceiro colocado na Copa de Mundo de Clubes da Fifa, o Maior Campeão Nacional terá a oportunidade de brigar pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, título que será disputado contra o Grêmio nos dias 28 de fevereiro e 7 de abril.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação >> Palmeiras busca atacante argentino no mercado, Sancho desperta interesse de ingleses… Veja do Dia do MercadoEm caso de título na copa nacional, o Verdão terá, ainda, a oportunidade de iniciar a temporada de 2021 com dois troféus: o da Recopa Sul-Americana e o da Supercopa do Brasil. O torneio continental, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, será disputado nos dias 7 e 14 de abril. A decisão acontece no Allianz Parque.

Sendo assim, apesar da derrota no Mundial, a temporada do Palmeiras excede as expectativas, com o time levantando, até o momento, dois importantes troféus. Além disso, o Verdão pode, nos próximos meses, ser campeão mais três vezes, algo raro no futebol brasileiro.