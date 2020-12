Após Renato dizer que Grêmio tem melhor futebol do país, Zinho alerta sobre soberba: 'Na última vez tomou de cinco'

Após a vitória do Grêmio sobre o Vasco por 4 a 0 no último domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho afirmou que seu time pratica o melhor futebol do Brasil. O comentarista Zinho falou da declaração do treinador e o alertou sobre a soberba, citando a goleada de 5 a 0 sofrida para o Flamengo na Libertadores 2019.

- O Renato Gaúcho tem que tomar cuidado com esse discurso (de que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil). Da última vez que ele falou isso, ele tomou de cinco. Então é melhor colocar a bola no chão, jogar bola, que o time é bom, mas tem jogos duros contra o Santos agora - disse Zinho durante o "A última Palavra", do Fox Sports, no último domingo.

O Grêmio é 4º colocado do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, está nas semifinais da Copa do Brasil - enfrentará o São Paulo - e nas quartas de final da Libertadores - enfrentará o Santos.