Após novo fracasso, Itália mira Guardiola para liderar reconstrução até a Copa de 2030 Estadão Conteúdo 02.04.26 10h33 Fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a Itália já começa a planejar uma reconstrução no comando da seleção. De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, a Federação Italiana de Futebol pretende investir alto para tentar contratar Pep Guardiola visando o ciclo até o Mundial de 2030. O treinador do Manchester City tem contrato até 2027, o que torna a operação complexa. Além do vínculo em vigor, a federação italiana teria que montar um projeto esportivo e financeiro robusto para convencer Guardiola a assumir uma seleção algo que o próprio técnico já indicou, em outras ocasiões, ser um desejo para o futuro da carreira. A movimentação acontece após mais uma frustração. A Itália foi eliminada pela Bósnia na repescagem e ampliou a sequência negativa fora das Copas, cenário que deve provocar mudanças no comando técnico. Gennaro Gattuso, atual treinador, dificilmente seguirá no cargo. Mesmo com Guardiola como alvo prioritário, a federação trabalha com alternativas. Segundo o jornal italiano, três nomes aparecem no radar caso a negociação não avance: Roberto Mancini, campeão da Eurocopa de 2020 com a própria Itália, Antonio Conte, atualmente no Napoli, e Massimiliano Allegri, que comanda o Milan. A ideia é definir rapidamente o novo treinador, já com foco no início da Liga das Nações, em setembro. O próximo adversário da seleção italiana será a Bélgica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção italiana Pep Guardiola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37