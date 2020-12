Após lesão, Robben admite que pode não voltar a jogar

No Gronigen, Arjen Robben confirmou que continuará ausente dos gramados até, pelo menos, janeiro de 2021. Ainda de acordo com o jogador, ele pode não voltar a jogar.

- Vou continuar trabalhando para me recuperar e gostaria de estar em campo com a equipe jogando no próximo ano, mas ainda não posso garantir que isso acontecerá. As coisas não estão correndo como eu gostaria. Infelizmente não estamos tendo os resultados esperados - disse o jogador de 37 anos.

Robben anunciou sua aposentadoria em julho de 2019, mas em junho voltou a jogar e assinou com o Gronigen. Depois de uma pré-temporada promissora, se lesionou aos 30 minutos do primeiro jogo da temporada.