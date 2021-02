Após goleada contra o PSG, novo vexame do Barcelona rende piadas nas redes sociais

Mais uma goleada, mais um vexame na conta do Barcelona. A derrota por 4 a 1 para o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira repercutiu bastante ao redor do mundo, principalmente nas redes sociais.

Como de costume, a goleada sofrida, com direito a hat trick de Mbappé em pleno Camp Nou, virou piada nas redes sociais pela fase que o clube catalão vem enfrentando nos últimos tempos.

Um dos principais focos de piadas foram pelas goleadas e pelas eliminações acachapantes sofridas nos últimos anos, que vem marcando o declínio do clube dirigido por Ronald Koeman.

Confira algumas piadas:

Barcelona precisando de gol Griezmann e dembele: pic.twitter.com/EKdu1MNkz7 — Boleiros News🔛 (@news_boleiros) February 16, 2021

Homens que destruíram o Barcelona: pic.twitter.com/M409feT5ZN — Sala12 (@OficialSala12) February 16, 2021

já sabemos com quem mbappé aprendeu a destruir o barcelona hahahaha pic.twitter.com/yg6U3iNyDP — Futebol Delas (@_futdelas) February 16, 2021