Após furar quali, Thiago Wild vence português e encara Auger-Aliassime em Roma

Após "furar" o qualifying, Thiago Wild venceu em sua primeira partida na chave principal do Masters 1000 de Roma, nesta quinta-feira. O tenista brasileiro superou o português Nuno Borges, atual 40º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4.

Na segunda rodada, Wild terá um desafio mais complicado pela frente. Seu adversário será o canadense Felix Auger-Aliassime, ex-Top 10 e atual 27º do ranking. O ex-número seis do mundo estreará direto na segunda rodada, contra o brasileiro.

Wild, 120º do ranking, vive momento de recuperação no circuito após derrotas em série e quedas frequentes na lista da ATP nos últimos meses. Ele exibe atualmente sua pior posição no ranking desde que entrou no Top 100, em junho de 2023.

Na capital italiana, o brasileiro vem mostrando boas performances. No qualifying, a fase preliminar do torneio, ele eliminou o holandês Jesper de Jong, que na semana anterior havia se destacado internacionalmente ao eliminar João Fonseca na estreia no Challenger de Estoril, em Portugal.

Com as duas vitórias no quali e o triunfo na chave principal, Wild já garante um sinal de recuperação no ranking. Ele deve aparecer no 112º posto na próxima atualização, no dia 19 deste mês.