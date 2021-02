Após folga, Flamengo terá cinco dias de treino antes de 'decisão' contra o Inter; veja a programação

Após folgar no dia seguinte à vitória sobre o Corinthians, o Flamengo se reapresenta, na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu e inicia a semana mais importante da temporada. Com uma "final" contra o Inter à vista, a equipe rubro-negra terá cinco dias de preparação para ajustar os últimos detalhes.

O confronto do próximo domingo, no Maracanã, terá ares de decisão do Brasileirão, pois envolve os dois primeiros colocados, que estão separados por apenas um ponto. Com 69 pontos, o Inter pode, inclusive, garantir o título em caso de vitória. Já o Flamengo (68) buscará o triunfo para assumir a liderança e chegar na rodada final em situação confortável.

A programação da equipe está definida da seguinte forma:

- Terça-feira, às 16h (de Brasília) - Reapresentação e treino- Quarta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Quinta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Sexta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Sábado, às 9h (de Brasília) - Treino

Nesta terça-feira, Gabigol e Arrascaeta serão reavaliados pelo departamento médico para descobrirem a gravidade das lesões sofridas diante do Corinthians. A tendência é que os jogadores não sejam problemas para Rogério Ceni, que terá praticamente força máxima para encarar o Internacional.