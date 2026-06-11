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Após ficar fora da Copa do Mundo, árbitro somali é escolhido para apitar a Supercopa da Uefa

Estadão Conteúdo

O árbitro somali Omar Artan recebeu um importante reconhecimento internacional poucos dias depois de ter sido impedido de participar da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, a UEFA anunciou que ele será o responsável por comandar a Supercopa da UEFA, marcada para o dia 12 de agosto, em Salzburgo, entre Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, e Aston Villa, vencedor da Liga Europa.

A nomeação foi definida em conjunto pela UEFA e pela Confederação Africana de Futebol (CAF) e faz parte do acordo de cooperação firmado recentemente entre as duas entidades. O objetivo é ampliar o intercâmbio em diferentes áreas do futebol, incluindo o desenvolvimento da arbitragem.

Considerado um dos principais árbitros africanos da atualidade, Artan integra o quadro da FIFA desde 2018 e ganhou projeção internacional após atuar em partidas de destaque no continente. Entre elas está a decisão da Liga dos Campeões da África de 2025/26. O desempenho lhe rendeu o prêmio de Árbitro Masculino do Ano da CAF em 2025.

O somali também havia sido selecionado pela Fifa para integrar a equipe de arbitragem da Copa do Mundo. No entanto, sua participação no torneio acabou frustrada após ele não obter autorização para entrar nos Estados Unidos, uma das sedes da competição.

A escolha para a Supercopa foi vista como uma forma de reconhecer sua trajetória e suas credenciais no cenário internacional. Presidente da Uefa, Aleksander Ceferin destacou que Artan já demonstrou capacidade para atuar em jogos de alto nível e afirmou que a entidade quis prestar homenagem ao profissional após a situação envolvendo o Mundial.

"Omar Artan é um árbitro excelente, jovem, mas já bastante experiente. Ele provou sua qualidade nas principais competições africanas e mereceu a indicação para um torneio tão importante. O futebol existe para conectar pessoas, e queremos demonstrar nosso respeito por sua carreira e por suas qualidades como árbitro", afirmou.

O presidente da CAF, Patrice Motsepe, também celebrou a nomeação e classificou o momento como um motivo de orgulho para a Somália e para todo o continente africano. Segundo ele, a designação para a Supercopa reforça o reconhecimento internacional conquistado por Artan ao longo dos últimos anos.

A partida entre Paris Saint-Germain e Aston Villa marcará a estreia de Omar Artan em uma decisão organizada pela Uefa.

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