Após ficar fora da Copa do Mundo, árbitro somali é escolhido para apitar a Supercopa da Uefa Estadão Conteúdo 11.06.26 12h03 O árbitro somali Omar Artan recebeu um importante reconhecimento internacional poucos dias depois de ter sido impedido de participar da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, a UEFA anunciou que ele será o responsável por comandar a Supercopa da UEFA, marcada para o dia 12 de agosto, em Salzburgo, entre Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, e Aston Villa, vencedor da Liga Europa. A nomeação foi definida em conjunto pela UEFA e pela Confederação Africana de Futebol (CAF) e faz parte do acordo de cooperação firmado recentemente entre as duas entidades. O objetivo é ampliar o intercâmbio em diferentes áreas do futebol, incluindo o desenvolvimento da arbitragem. Considerado um dos principais árbitros africanos da atualidade, Artan integra o quadro da FIFA desde 2018 e ganhou projeção internacional após atuar em partidas de destaque no continente. Entre elas está a decisão da Liga dos Campeões da África de 2025/26. O desempenho lhe rendeu o prêmio de Árbitro Masculino do Ano da CAF em 2025. O somali também havia sido selecionado pela Fifa para integrar a equipe de arbitragem da Copa do Mundo. No entanto, sua participação no torneio acabou frustrada após ele não obter autorização para entrar nos Estados Unidos, uma das sedes da competição. A escolha para a Supercopa foi vista como uma forma de reconhecer sua trajetória e suas credenciais no cenário internacional. Presidente da Uefa, Aleksander Ceferin destacou que Artan já demonstrou capacidade para atuar em jogos de alto nível e afirmou que a entidade quis prestar homenagem ao profissional após a situação envolvendo o Mundial. "Omar Artan é um árbitro excelente, jovem, mas já bastante experiente. Ele provou sua qualidade nas principais competições africanas e mereceu a indicação para um torneio tão importante. O futebol existe para conectar pessoas, e queremos demonstrar nosso respeito por sua carreira e por suas qualidades como árbitro", afirmou. O presidente da CAF, Patrice Motsepe, também celebrou a nomeação e classificou o momento como um motivo de orgulho para a Somália e para todo o continente africano. Segundo ele, a designação para a Supercopa reforça o reconhecimento internacional conquistado por Artan ao longo dos últimos anos. A partida entre Paris Saint-Germain e Aston Villa marcará a estreia de Omar Artan em uma decisão organizada pela Uefa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Uefa Omar Artan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 CERIMÔNIA Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026? Veja horário, atrações e onde assistir ao vivo Pela primeira vez na história, o Mundial terá três cerimônias oficiais de abertura, realizadas no México, Canadá e Estados Unidos antes das estreias dos países-sede 10.06.26 22h22