Após erro, Fifa corrige foto com semifinalistas da Copa Libertadores

A Fifa corrigiu o erro cometido nesta segunda-feira ao listar o Corinthians como um dos semifinalistas da Libertadores da América de 2020, que continuará a ser disputada em 2021. Na ocasião, a entidade colocou a imagem do jovem Roni, do Corinthians, em vez de Rony, do Palmeiras.

A montagem mostrava os destaques dos confrontos Santos x Boca Juniors e Palmeiras x River Plate. Ao lado, estavam Kaio Jorge, do Peixe, Salvio, do Boca, e Borré, do River. A correção foi feita e a entidade apagou as postagens no Twitter e não comentou o equivoco cometido.

As partidas das semifinais da Libertadores serão realizadas nesta semana, ambas na Argentina. O Palmeiras enfrenta o River Plate, nesta terça-feira, às 21h30, em Avellaneda. Na quarta-feira, o Santos vai à La Bombonera enfrentar o Boca Juniors, às 19h15.