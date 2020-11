Após empate, Fernando Miguel admite superioridade do Fortaleza e diz que faltou equilíbrio ao Vasco

Em São Januário, Vasco e Fortaleza ficaram no empate por 0 a 0 em um confronto debaixo de muita chuva. Com o resultado, o Gigante da Colina deixou a zona de rebaixamento e o Tricolor cearense também se afastou do perigo. No segundo tempo, o goleiro Fernando Miguel se destacou com boas defesas. Na saída de campo, o arqueiro assumiu que o adversário foi superior e disse que o time carioca necessita ter mais equilíbrio.

- A minha sensação da partida é que eles (Fortaleza) foram um pouco superiores do que a gente. Apesar de termos evoluído no segundo tempo, chegado um pouco mais com qualidade na frente. Mas acho que falta esse equilíbrio de fazer uma transição melhor do sistema defensivo para o ofensivo para chegar com um pouco mais de segurança à frente e com uma bola melhor trabalhada para o Cano e para o pessoal que chega para finalizar - analisou.

- A gente não conseguiu ganhar, a gente precisa ver aquilo que conseguiu acertar e buscar crescimento. Acho que todos estão trabalhando em prol disse e nesse sentido. Vamos ver qual a análise do professor no pós-jogo para a gente evoluir, é isso que a gente precisa fazer - finalizou

Na próxima rodada, o Vasco visita o São Paulo, domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. Na quinta, dia 26, a equipe visita o Defensa y Justicia, pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília), no Norberto Tomaghello, na Argentina.