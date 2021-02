Após empate do Palmeiras, Scarpa projeta ida ao Mundial: ‘Maior sonho’

Ainda em clima de festa pelo título da Libertadores, o Verdão foi a campo nesta terça-feira (2) pelo Brasileirão e ficou em um empate por 1 a 1 contra o Botafogo, no Allianz Parque. Celebrando a conquista da competição continental, Gustavo Scarpa falou sobre o resultado e também lembrou do próximo desafio do Palmeiras, o Mundial de Clubes.

– A gente está muito feliz pelo título. Um sonho que foi realizado. Mas não podemos menosprezar o Brasileirão, muito menos qualquer outra equipe. Fizemos uma boa partida, mas agora vamos para o nosso principal objetivo, nosso maior sonho. Seja o que Deus quiser. Vamos fazer o nosso melhor.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Lucas Lima e Willian falham em empate do Palmeiras; veja as notas

Sendo uma das principais peças do time que entrou em campo, formado inteiramente por reservas, o camisa 14 salientou a oportunidade de atuar por um jogo completo.

– É importante a gente aproveitar ao máximo as oportunidades, independentemente se é considerado o segundo time ou não. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Cabeça erguida porque temos muito o que comemorar ainda.

Ainda nesta noite, Scarpa e toda a comitiva do Palmeiras embarcam para o Catar para a disputa do Mundial de Clubes. O voo está previsto para o início da madrugada de quarta-feira (3), partindo do aeroporto de Guarulhos.