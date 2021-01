Após Benja relembrar mágoa, Neto pede desculpas: 'É muito difícil decepcionar um fã da gente'

Benjamin Back reafirmou no 'Arena SBT' desta segunda-feira que ficou muito decepcionado após uma discussão acalorada em um programa esportivo com o apresentador da Band Neto, quem ele tinha como ídolo. Com o tema de volta à tona, o ex-jogador postou um vídeo no stories do Instagram nesta terça-feira para pedir desculpas ao antigo fã.

- Uma pessoa que me decepcionou, era meu ídolo, era meu amigo e não tenho interesse em gostar e trocar ideia que é o Neto. Só me ferrou, só me sacaneou, não estou nem ai para ele - disse Benja, no programa.

Com ar sereno, Neto afirmou que Back hoje é 'muito melhor' do que ele e pediu perdão.

- Pô, Benjamim Back, desculpa por eu ter decepcionado você. Sempre te dei entrevista no LANCE!, né? Sempre te tratei com muito carinho. Você hoje é um grande apresentador do SBT, da Fox. Desculpa ter decepcionado você - disse Neto, relembrando da época em que Benja foi jornalista do L!.

- Quando eu fiz o gol contra o Atlético-MG você foi lá vibrar. Me perdoe. Peço perdão pra você. que você continue sendo esse cara maravilhoso, incrível, que trata tão bem os amigos. Me desculpe por ter feito mal a você. Você hoje é muito melhor do que eu. Porque eu sempre fui ídolo seu, então é muito difícil decepcionar um cara que é fã da gente - completou.