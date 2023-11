Após audiência geral, no Vaticano, Papa Francisco recebe camisa do Flamengo

O Papa Francisco recebeu uma surpresa especial nesta quarta-feira (22), quando foi presenteado com uma camisa do Flamengo. A entrega ocorreu no final de sua audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano.

É comum que torcedores entreguem camisas de seus respectivos times ao pontífice. Apenas no caso do Fla, o Papa Francisco já foi presenteado com o manto rubro-negro em pelo menos outras três oportunidades. Duas delas, em 2013: uma das mãos do então presidente do clube, Márcio Braga, em abril; e outra do ex-jogador Zico, em julho. A outra foi em 2014, durante passagem pelo Brasil para a Jornada Mundial da Juventude.

Seus antecessores - os papas João Paulo II e Bento XVI - também já receberam presentes alusivos ao clube carioca.

