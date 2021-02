Aos 80 anos, jornalista e político Mané de Oliveira morre após parada cardiorrespiratória

O jornalismo esportivo brasileiro perdeu, neste sábado, o comunicador e ex-político Mané de Oliveira, aos 80 anos. Mané, que vinha lutando contra um câncer desde o ano passado, faleceu em Goânia, em Goiás, vítima de uma parada cardiorrespiratória, nesta madrugada, de acordo com familiares. As informações são do G1.

Desde setembro de 2020, Mané estava se recuperando do câncer de pulmão, fígado e intestino, Ele deixa sua esposa e sete filhos. Em goiânia, ele trabalhou por mais de 50 anos na crônica esportiva e se notabilizou por participar das equipes de esporte em diversas rádios locais, como Difusora e Folha de Goiás.

Nascido em Pires do Rio, na região sudeste de Goiás, ele esteve como deputado estadual em 1986 e 2014. Ele retornou à vida pública após o assassinato do seu filho mais velho, o também cronista esportivo Valério Luiz de Oliveira, morto a tiros em 2012. Após 28 anos, ele foi o parlamentar com mais votos na região.

O corpo será velado no Ginásio de Campinas, no Setor Campinas, a partir das 11h. O sepultamento será realizado às 19h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, de acordo com informações do G1.