AO VIVO: acompanhe o desembarque do Paysandu após título da Copa Verde

Vários torcedores do Paysandu estão no Aeroporto Internacional de Belém para receber a delegação do time bicolor, que conquistou a última quarta-feira (23) o 5ª título da Copa Verde, em cima do Goiás. A movimentação, que começou tímida, foi aumentando conforme ia se aproximando às 12h, horário marcado para o desembarque da equipe, que vem de Goiânia. Acompanhe a movimentação:

