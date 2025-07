Anisimova agradece rara viagem da mãe e faz piada após duplo 6/0: 'Não foi por isso que perdi'

Desnorteada após a derrota para Iga Swiatek por 6/0 e 6/0 na final de Wimbledon neste sábado, Amanda Anisimova se desculpou com os torcedores na Quadra Central no discurso da cerimônia de premiação e fez questão de agradecer à mãe por fazer uma viagem rara para assistir à filha jogar pessoalmente.

"Minha mãe é a pessoa mais altruísta que conheço e ela fez de tudo para que eu chegasse a este ponto da minha vida", afirmou a tenista de 23 anos, cujo pai morreu em 2019. "Obrigada por estar aqui e quebrar a superstição de voar para cá", completou ela, com os olhos marejados, e olhando para a mãe.

Depois, em uma referência irônica à sua derrota em apenas 57 minutos, Anisimova riu de si mesma. "Definitivamente não foi por isso que perdi hoje", afirmou a norte-americana, cuja campanha em Wimbledon garantiu a melhor posição no ranking, a sétima.

"Estou muito feliz por poder compartilhar este momento e por você estar aqui. Sei que você não me vê muito ao vivo, jogando", disse Anisimova, que iniciou o Grand Slam na grama na 12ª posição na listagem da WTA. "Eu amo muito você."

Anisimova se tornou a segunda tenista na Era Aberta (a partir de 1968) a chegar à final de um Grand Slam um ano depois de cair no qualifying e mencionou que sua equipe cuidou dela durante o último ano. "Sei que não fiz o suficiente hoje, mas vou continuar me esforçando", afirmou ela. "Sempre acreditei no meu potencial, então espero um dia voltar aqui."

Depois, a tenista dos EUA ouviu um incentivo da nova campeã de Wimbledon. "Não importa o que aconteceu hoje", afirmou Iga Swiatek. "Você deve estar orgulhosa do trabalho que vem fazendo."