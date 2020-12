Andreia Sadi revela reação de Rizek ao descobrir que seria pai de gêmeos: 'Ele começou a chorar de emoção'

A jornalista da 'Globo News', Andreia Sadi, contou em entrevista a revista 'Vogue' detalhes do momento em que descobriu que seria mãe de gêmeos e revelou o momento em que ela contou a notícia para o marido, Andre Rizek, jornalista do SporTV. No momento, ele ia entrar ao vivo no 'Seleção'.

- Eu estava sozinha, em casa, estava de plantão do fim de semana. André tinha ido viajar. Tive umas dores e, no dia seguinte, fui ao médico. Ela disse que as dores eram dois bebês. Quando vi que era sério, quase desmaiei na cadeira. Liguei para o André, que estava para entrar ao vivo no 'Seleção Sportv', programa que ele ancora no SporTV, e contei. Ele começou a chorar de emoção e eu não parava de suar de nervoso - relembrou.

Andreia Sadi ainda revelou que os bebês não foram planejados e afirmou que não esperava ser mãe de gêmeos, mas que depois se sentiu privilegiada pela gestação.

- Eu fiquei muito assustada no começo, preocupada em não dar conta. Mas sou muito ligada aos meus irmãos. A família do André também é grande, ele tem cinco irmãos. Então, sempre pensei que quando quisesse filhos, com certeza daria irmãos a eles. Mas eu estava pensando lá para 2023, depois da eleição presidencial e da Copa, seguindo o calendário de jornalistas de política e esporte. E um de cada vez. Então o choque foi duplo: grávidos e de gêmeos. Mas foi só no começo. Depois, fiquei muito animada e me senti abençoada com o privilégio de gerar duas vidas, de já dar um parceiro para o outro. O último choque foi descobrir que eram dois meninos. Eu jurava que eram duas meninas! - afirmou.