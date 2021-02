Andreia Sadi 'reclama' de comportamento de Rizek durante o 'BBB' e apresentador responde

Após o apresentador André Rizek, do SporTV, falar sobre torcida de sua esposa Andreia Sadi, comentarista de política da GloboNews, pelo "Big Brother Brasil", a jornalista reclamou de Rizek e do colega de bancada Guga Chacra por não acompanhar o programa. O apresentador, no entanto, não deixou barato e respondeu na hora, pedindo para que Sadi não comparasse o "BBB" ao futebol.

- Ah Guga Chacra pelo amor! Parece o André Rizek que fica perguntando: “que foi? Que aconteceu?” no meio do programa. Imagine se alguém faz o gol contra nos 45 do 2T e eu fico: “que foi?” para vocês - disse Andreia Sadi em seu Twitter.

Em seguida, Rizek respondeu com um comentário próprio: "Favor não comparar BBB com futebol. Grato".

Veja abaixo os tuítes originais.

Favor não comparar BBB com futebol. Grato. — André Rizek (@andrizek) February 12, 2021

A "confusão" começou porque, assim como Marinho, atacante do Santos, Andreia Sadi não gostou do resultado da "Prova do Líder", que foi ganhada pela cantora Karol Conká.